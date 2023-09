Pedofil w środku miasta wykorzystał małą dziewczynkę, gdy ta szła do szkoły

Przerażające wieści płyną z Edenkoben w południowo-zachodnich Niemczech. Pedofil porwał 10-latkę, gdy szła do szkoły, a następnie wykorzystał ją seksualnie.

Pedofil porwał dziewczynkę w niemieckim miasteczku i wykorzystał ją seksualnie. (Zdjęcie poglądowe) Fot. Agnieszka Kukiela/REPORTER

Niemcy. Pedofil porwał i wykorzystał seksualnie 10-letnią dziewczynkę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 11 września. 10-latka z Edenkoben była w drodze do szkoły, gdy o 7.45 przy Luitpoldstrasse drogę zajechało jej zielone audi A4. Kierujący samochodem mężczyzna siłą wciągnął dziewczynę do pojazdu i odjechał poboczną drogą.

Chwilę po godzinie 9:00 ojciec 10-latki został powiadomiony, że jego córka nie dotarła na lekcje. Zaniepokojony rodzic natychmiast zaalarmował policję. Chwilę przed zawiadomieniem o zaginięciu dziewczynki mundurowi otrzymali inne zgłoszenie o podejrzanym samochodzie w pobliżu tejże właśnie szkoły.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Nadrenii-Palatynatu, lokalni funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działań poszukiwawczych.

Policyjny pościg za pedofilem, który porwał 10-latkę

Kilkadziesiąt minut po przyjęciu zgłoszenia policjanci namierzyli w pobliżu miejscowości Maikammer samochód, który był opisywany przez jednego ze świadków. Znajdujący się wewnątrz auta mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać, a mundurowi ruszyli za nim w pościg.

Jak poinformowała tamtejsza policja, podejrzany w pewnym momencie uciekał autostradą. W trakcie ucieczki kierowca dopuścił się licznych wykroczeń drogowych i stworzył realne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatecznie mundurowym udało się zakończyć pościg niedaleko miejscowości Kandel.

Thorsten Mischler, oficer prasowy lokalnej komendy podał, że w zatrzymanym samochodzie znajdowała się poszukiwana 10-letnia dziewczynka.

– Zatrzymaliśmy podejrzanego na drodze B9. Podejrzany został wyciągnięty, zakuty w kajdanki i aresztowany – przekazał w komunikacie prasowym Thorsten Mischler.

Okazało się, że sprawcą porwania jest 61-letni mężczyzna, który miał już na koncie wyroki za przestępstwa seksualne. Podczas przesłuchania przyznał się do porwania, jednak odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Mundurowi ustalili również, że 61-latek miał dopuścić się molestowania na uprowadzonej dziewczynce.

Jak przekazał portal tagesschau.de, w trakcie pościgu 61-latek wyrzucił przez okno swojego samochodu telefon komórkowy, który został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.