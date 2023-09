Jeszcze dziś nadejdzie załamanie pogody. To w tej części kraju jesienna aura pojawi się najpierw

Mało kto się spodziewał, że mimo meteorologicznej jesieni za oknami wciąż panować będą letnie upały. Jednak dziś czeka nas ochłodzenie, któremu towarzyszyć będą ulewy, burze a nawet gradobicie. W najbliższych dniach będziemy mieli do czynienia z iście jesienną aurą. Oto najnowsza prognoza pogody.

Już dziś czeka nas załamanie pogody, ochłodzenie niemal w całej Polsce Fot. IMGW/screen

Ochłodzenie, deszcze i burze - najnowsza prognoza pogody

Końcówka tego lata zaskoczyła nas wszystkich, bowiem od początku września mieliśmy do czynienia z naprawdę świetną pogodą. Sprawcą takiego stanu rzeczy był antycyklon utworzony nad północno-wschodnią częścią Europy. Dzięki kilku wyżom meteorologicznym nad tą część kontynentu nadciągnęły ciepłe masy powietrza znad strefy około zwrotnikowej, przez co o tej porze roku wciąż mogliśmy doświadczać niezwykle wysokich temperatur i nie musieliśmy zmagać się z jesiennymi ulewami i burzami.

To się jednak zmieni, bowiem nad Polskę z zachodu nadciąga chłodny front atmosferyczny, który w ciągu najbliższych kilkunastu godzin będzie wypierał gorące masy powietrza w stronę Ukrainy i Białorusi. Już w godzinach porannych nad województwem lubuskim i zachodniopomorskim niebo bardzo się zachmurzy, co zaowocować może przelotnymi deszczami, a nawet burzami.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wysokość opadów na zachodzie kraju może wynieść około 35 mm. W tym rejonie, jak i na północy kraju może również silnie powiać, bo nawet do 85 km/h.

Pod wieczór zimniejszy front atmosferyczny dotrze już do centralnej części Polski, co sprawi, że niebo zachmurzy się niemal we wszystkich województwach (wyjątkami są lubelskie i podlaskie).

Rekordowa temperatura we wrześniu, lato nie odpuszcza

Jak informowaliśmy w naTemat, wrzesień ma dla nas kolejną pozytywną niespodziankę. Mimo pogorszenia się temperatury w całym kraju nie powinniśmy nastawiać się na typową dla tej pory roku szarówkę. Oczywiście kilka najbliższych dni będą deszczowe, chłodne i pochmurne, jednak jeszcze w ten weekend znów nadciągną upały!

Według IMGW w przyszłym tygodniu w ciągu dnia temperatura w Polsce nie spadnie poniżej 20 stopni, a w wielu miejscach wskaźniki termometrów ponownie wystrzelą w okolice nawet 30 °C. Najcieplej będzie na południu i w centrum, nieco chłodniej, ale wciąż upalnie będzie na Pomorzu. Nagła poprawa pogody zaowocuje wyparciem chmur deszczowo-burzowych na wschód, przez co możemy się spodziewać tylko przelotnych i nieintensywnych opadów w rejonach górskich.

W związku z tym, że pogorszenie się warunków atmosferycznych będzie jedynie chwilowe, istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że tegoroczny wrzesień przejdzie do historii jako najcieplejszy, odkąd są prowadzone pomiary. W tej chwili w porównaniu do średniej aktualna temperatura w tym miesiącu jest większa o 3 stopnie Celsjusza

Natomiast w przyszłym tygodniu będzie przekraczała normę aż o 4°C. Dla porównania, do tej pory dwie najwyższe wrześniowe średnie temperatur odnotowano w 1999 i 2006 roku - 2 stopnie powyżej normy.

Nie można wykluczyć, że pierwsze tygodnie października będą cieplejsze, niż zazwyczaj. Antycyklon, który pojawi się nad Polską w najbliższy weekend ani myśli odpuszczać i może zostać z nami nawet do pierwszej połowy nowego miesiąca.