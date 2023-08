C o tym razem wymyślili pracownicy TVP, tworzący kontrowersyjny program "Jak oni kłamią"? W najnowszym wydaniu formatu, w którym "dementowane są kłamstwa telewizji TVN", mówiono o Top of the Top Sopot Festival 2023. Wspomniano o Andrzeju Piasecznym, ale także o dziennikarce "Faktów" w nawiązaniu do zbliżających się wyborów.





Sopocki festiwal skrytykowany w TVP. Uderzono w "Piaska" i dziennikarkę TVN

Joanna Stawczyk

