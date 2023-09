Odkryto nieznany wiersz Wisławy Szymborskiej. Jest dziś bardzo aktualny

Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, dokonał niezwykłego odkrycia. Udostępnił nieznany wcześniej wiersz polskiej poetki i noblistki. – W kontekście tego, co dzieje się wokół nas od kilku lat i dziś znów powróciło ze zdwojoną siłą, wydaje mi się ważne, by te słowa wybrzmiały – stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Odkryto nieznany i bardzo aktualny wiersz Wisławy Szymborskiej Fot. Wikipedia/ Juan de Vojníkov

Sekretarz Wisławy Szymborskiej dokonał niezwykłego odkrycia

– Pisałem referat o czarnym notesie, w którym Szymborska zapisywała pomysły na wiersze. Wielokrotnie miałem go w rękach, ale teraz przeglądałem go wyjątkowo dokładnie (...) – relacjonował "Gazecie Wyborczej" Michał Rusinek.

Kiedy po raz ostatni przeglądał notes, na przedostatniej stronie znalazł dłuższą niż inne wpisy notatkę, która była sześciowersowa i wyglądała na zrobioną "jednym zamachem".

– Nie ma tam żadnych skreśleń. Być może to notatka do wiersza, fragment czegoś większego, co miała w planach, ale już to, co odczytałem, jest zamkniętą całością – opowiadał wieloletni sekretarz poetki.

Jest to najprawdopodobniej ostatni wiersz Wisławy Szymborskiej, który – można zakładać – powstał pod koniec życia autorki (poetka zmarła na początku 2012 roku). Zdaniem jej sekretarza jest on jednak niezwykle aktualny.

– W kontekście tego, co dzieje się wokół nas od kilku lat i dziś znów powróciło ze zdwojoną siłą przy okazji premiery "Zielonej granicy" Agnieszki Holland, wydaje mi się ważne, by słowa Szymborskiej wybrzmiały – stwierdził Rusinek.

– Gdy rozpoczęła się nagonka na reżyserkę, zastanawialiśmy się w fundacji, czy nie napisać własnego listu poparcia dla niej. Ostatecznie, podpisując się pod tekstem stworzonym i zredagowanym przez inne osoby, doszedłem do wniosku, że odnaleziony wiersz Szymborskiej będzie najlepszym komentarzem do ostatnich wydarzeń i do tego, co dzieje się w Polsce od 2015 roku. Te sześć wersów to najbardziej istotne "oświadczenie", bo płynące jeszcze od samej noblistki – dodał.

Nieznany wiersz Wisławy Szymborskiej

Oto właśnie znaleziony, nieznany wcześniej wiersz Szymborskiej:

Rzeczony wiersz najprawdopodobniej w wersji papierowej ukaże się w drugim wydaniu "Wierszy wszystkich" Wisławy Szymborskiej, którego premiera zapowiedziana jest na początek przyszłego roku. Z dużym prawdopodobieństwem będzie zamykał tom.

Uważa się, że w ciągu całego swojego życia Wisława Szymborska napisała około trzystu wierszy. Za swoją twórczość w 1996 roku została wyróżniona literacką Nagrodą Nobla. Nagrodzono ją za całokształt jej twórczości oraz "za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".