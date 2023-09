Mąż Peretti po śmierci Patryka wrócił na Instagram. Oto co opublikował po przerwie

Weronika Tomaszewska

D wa miesiące temu rodzinę Sylwii Peretti spotkała tragedia. W wypadku zginął syn celebrytki. Od tamtej pory gwiazda z programu "Królowe życia" nie udziela się w sieci. Do aktywności w mediach społecznościowych wrócił za to jej mąż. Oto co opublikował.