Według ustaleń "Faktu", w chwili wypadku w Krakowie Patryk P. był pod wpływem alkoholu. Z relacji dziennika wynika, że pijani mieli być również pasażerowie. Oto co wynika z laboratoryjnych analiz, na które powołują się dziennikarze.

Patryk P. od wypadku w Krakowie pijany? Fakt o 2,3 promila we krwi kierowcy. Fot. Lukasz Gdak/East News; KWP Kraków

Patryk P. od wypadku w Krakowie pijany? Fakt o 2,3 promila we krwi kierowcy

Po wypadku w Krakowie zabezpieczono ciało syna Sylwii Peretii oraz pozostałych pasażerów celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Po dokonaniu tej czynności prokuratura wyjaśniła, że wstępną przyczyną śmierci były wielonarządowe obrażenia.

Wciąż jednak trwa oczekiwanie na pełen protokół. Wszakże zabezpieczono również próbki do badań toksykologicznych. "Fakt" już dotarł do laboratoryjnych analiz, z których ma wynikać, że co najmniej trzech uczestników wypadku było pod wpływem alkoholu.

Największym stężeniem alkoholu w organizmie miał cechować się kierowca pojazdu, a według policji wszystko wskazuje na to, że był nim Patryk P. "Zawartość alkoholu etylowego we krwi Patryka P. (kierowcy auta) wyniosła 2,3 promila, w moczu – 2,6 promila" – czytamy w "Fakcie".

Dalej poinformowano, że we krwi pasażera Michała G. miało być 1,3 promila, a w moczu 1,6 promila. Drugi pasażer, Aleksander T. miał mieć 1,4 promila we krwi i 1,2 promila w moczu.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj także: https://natemat.pl/499898,wypadek-w-krakowie-szokujace-ustalenia-o-oponach-w-aucie-partyka-p