Allan Krupa przygotowuje się do kolejnego występu z mamą. "Fakt" dowiedział się, że młody raper i DJ ma zaprezentować się przy Edycie Górniak na samym PGE Narodowym. Wyszło na jaw, ile na tym zarobi. Mowa o 20 tysiącach złotych.

Allan Krupa zaśpiewa razem z mamą na wielkiej scenie. fot. Adam Jankowski/REPORTER

Allan Krupa to syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy. Chłopak urodził się w 2004 r. Piosenkarka w niejednym wywiadzie wspominała o tym, jak kocha swojego "Allanka", że jest on dla niej najważniejszy.

– Tęsknię do czasów, jak był mały i miał loki, których nie mogłam nigdy rozczesać i tylko mogłam to zrobić w wannie, jak go kąpałam. Chcę znowu zobaczyć tego cudnego, małego anioła, ale go po prostu już nie ma – mówiła w rozmowie z "Faktem".

Wiele wskazuje na to, że sam Allan za tamtym okresem nie tęskni. Wszedł dziarskim krokiem w dorosłość. Najpierw myślał o wojsku, teraz jednak skupił się na tworzeniu muzyki, a dokładnie rapu.

Jego wspólne popisy z mamą mogliśmy już zobaczyć na ostatnim "Sylwestrze Marzeń z TVP". – To była kumulacja rewelacyjnych nieszczęść. Najpierw Allan, któremu Edyta zapomniała powiedzieć, że jak się śpiewa z playbacku, to trzeba mieć mikrofon przy buzi. Następnie Edyta, która zaplątała się w rękaw swojego futra, więc przez całą piosenkę, biedna, musiała udawać, że to jest taka jej stylówa – komentowała ich występ Doda.

Kolejny koncert Allana Krupy z mamą. Ile na tym zarobi?

Okazuje się, że niebawem Allan znów wystąpi z mamą. Tym razem będzie to impreza pod hasłem "Roztańczony Narodowy". Dziennikarze "Faktu" ustalili, że "diwa ponoć otworzy wielki koncert i zrobi to razem z synem".

Nie wiadomo jednak, jaki wpływ na zaplanowany występ wokalistki będzie miał jej stan zdrowia. Zaledwie 14 września Pudelek doniósł, że gwiazda poczuła się źle na planie nowego show TVP. Dopadła ją ponoć infekcja gardła i nie mogła wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Do studia wezwano nawet lekarza.

Miejmy nadzieję, że problemy zdrowotne Górniak ustąpią i zaprezentuje się ona przed publicznością zgromadzoną na Narodowym. "Fakt" przekonuje, że jeśli tak się stanie, artysta zarobi na występie... okrągłe 60 tysięcy złotych. Na spore wynagrodzenie może też liczyć jej syn Allan. Tabloid ustalił, że jego honorarium ma wynieść 20 tysięcy złotych.