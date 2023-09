Lada moment na antenie Telewizji Polskiej pojawi się nowe muzyczne show "Rytmy Dwójki". Jedną z gwiazd programu ma być Edyta Górniak. Jak się okazało, niedawno wokalistkę spotkał przykry wypadek podczas nagrań. Artystka potrzebowała pomocy lekarskiej.

Przykry incydent na planie nowego show TVP. Do Górniak wezwano lekarza. Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Edyta Górniak należy do grona gwiazd, które bardzo chętnie są zapraszane przez Telewizję Polską do udział w rozmaitych programach rozrywkowych. Tym razem widzowie będą mogli podziwiać artystkę w najnowszym formacie TVP. Mowa o programie o nazwie "Rytmy Dwójki". Fabuła show ma polegać na tym, że co odcinek największe gwiazdy związane z publicznym nadawcą będą występować z uczestnikami z muzycznych programów należących do stacji. Jedną z liderek ma zostać była trenerka "The Voice of Poland".

Czytaj także: "Superniania" uderza w Górniak. Tak miała się zachowywać za kulisami "TzG"

Przykry incydent na planie nowego show TVP. Do Górniak wezwano lekarza

Niestety z planu "Rytmów Dwójki" do mediów dotarły niepokojące informacje. Jak donosi portal pudelek.pl, podczas nagrań produkcję zaskoczył incydent, który uniemożliwił realizację odcinka. Górniak miała pojawić się na planie chora, a jej stan się pogorszył. Na miejsce trzeba było wezwać lekarza, gdyż wokalistka nie była w stanie wydobyć z siebie dźwięku.

"Rozpoczęły się zdjęcia do pierwszego odcinka nowego programu TVP 'Rytmy dwójki'. Kiedy Edyta weszła na scenę, produkcję zamurowało. Głos odmówił posłuszeństwa. Ogromna infekcja gardła dopadła ją tuż przed nagraniami. Nie mogła wydusić z siebie pół dźwięku, a realizacja odcinka stanęła pod znakiem zapytania. Produkcja szybko zareagowała i wezwała na plan lekarza, który musiał podać jej sterydowe wziewy, aby mogła wystąpić. Edyta stawiła się na planie programu pomimo złego stanu zdrowia" – donosi informator wspomnianego portalu.

Czytaj także: Górniak postawiła Allanowi granicę. Zdradziła, czego nie zrobi dla syna

Edyta Górniak wystąpi w nowym programie TVP. Ile zarobi wokalistka?

Jak pisaliśmy w naTemat, wokalistka otrzymała od publicznego nadawcy propozycję nie do odrzucenia. Kwota, którą ma zarobić Górniak przyprawia o zawrót głowy.

"Telewizja Polska stanęła na wysokości zadania, żeby zaangażować ją do programu "Rytmy Dwójki". Edyta Górniak dostała aż trzy garderoby, kierowcę do dyspozycji 24 godziny na dobę, dowolność w wyborze utworów, dziewięcioosobową ekipę i przede wszystkim największą gażę. Za nagranie 8 odcinków dostanie aż 400 tysięcy złotych" – zdradza jeden z pracowników Telewizji Polskiej.

Propozycja była na tyle kusząca, że rozmowy dotyczące udziału wokalistki w "Rytmie Dwójki" nie trwały podobno zbyt długo. Pracownik publicznego nadawcy podkreślił w rozmowie ze wspomnianym portalem, że stacji bardzo zależało na tym, by zaangażować Górniak do projektu.

"Edyty długo nie trzeba było namawiać na udział. Oprócz gwiazdorskiej stawki Edyta może zapraszać uczestników programu "The Voice od Poland", którzy wpadli jej w oko podczas kręcenia wszystkich sezonów z jej udziałem. Dzwoni do uczestników osobiście" – twierdził źródło portalu.