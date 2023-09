W sobotę reprezentacja Polski zmierzyła się z Włochami w finale turnieju CEV EuroVolley 2023, czyli w mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn i odniosła zwycięstwo. W nagrodę Polacy odebrali nie tylko złote medale, ale i czek.

Polscy siatkarze wygrali mistrzostwa Europy. Oto, ile pieniędzy dostali Fot. Fot. IPA/SIPA/East News

Jak już informowaliśmy w naTemat.pl, 16 września reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia pokonała Włochów, rewanżując się za pamiętny polsko-włoski finał ubiegłorocznych mistrzostw świata. Sobotni finał siatkarskich mistrzostw Europy w Palazzo dello Sport w Rzymie zakończyło wynikiem 3:0 dla Polaków.

Ile zarobili polscy siatkarze na wygranej w mistrzostwach Europy?

Polska drużyna poza złotymi medalami dostała czek na 500 tys. euro. Trudno określić kwotę ok. 2 mln złotych jako niską, ale gdy porównuje się zarobki polskich siatkarzy do piłkarzy trudno do takiego wniosku nie dojść.

Jak wskazuje Eurosport, włoscy futboliści za same zwycięstwo w finale ostatniego Euro zarobili 10 mln euro. Dla swojej federacji piłkarskiej zainkasowali trzykrotnie więcej, ponieważ pieniądze do wygrania były za każdy mecz i pokonywanie kolejnych rund turnieju.

Nie można jednak nie zauważyć, że popularność siatkówki trudno porównywać do popularności piłki nożnej, a europejska centrala siatkarska CEV nie dysponuje takimi pieniędzmi, jak UEFA. Nie można także porównać sponsorów, których przyciąga każdy ze sportów.

Polacy przez ME szli jak burza

Na organizowanych wspólnie przez Bułgarię, Izrael, Macedonię Północną oraz Włochy zawodach CEV EuroVolley 2023 siatkarska reprezentacja Polski szła jak burza. W fazie grupowej biało-czerwoni stracili zaledwie jednego seta. To stało się w meczu z Holandią. Pozostałe spotkania grupowe – z Czechami, Macedończykami, Czarnogórcami oraz Duńczykami kadra Nikoli Grbicia kończyła w trzech setach.

Później, gdy przyszedł czas na "prawdziwą grę" w fazie pucharowej mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn, Polacy stoczyli pojedynki z Belgią w 1/8 finału, Serbią w ćwierćfinale oraz Słowenią w półfinale. Każdy z tych rywali pokazał najwyższą klasę, ale wszystkie spotkania Bartosz Kurek, Wilfredo Leon i spółka zakończyli wynikiem 3:1. Zwycięstwo w Rzymie polska drużyna zapamięta zapewne na zawsze. Polacy pokonali gospodarzy 3:0, jak na finał takiej imprezy dość gładko, rozgrywając niemal bezbłędny mecz. To drugi w historii polskiej siatkówki złoty medal mistrzostw Europy. Poprzedni biało-czerwoni zdobyli 14 lat temu.