Rusza 48. festiwal w Gdyni. O Złote Lwy walczą "Chłopi", film o Kościuszce i sequel "Różyczki"

Ola Gersz

W dniach od 18 do 23 września 2023 roku Gdynia staje się mekką dla miłośników polskiego kina, a wszystko to za sprawą 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Polski, które przyciąga nie tylko twórców i branżowców, ale także publiczność spragnioną dobrego kina. Czego oczekiwać po tegorocznym festiwalu i jakie filmy powalczą w tegorocznym Konkursu Głównym? To nie tylko wyczekiwane "Chłopi" i "Kos".