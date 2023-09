Trump zachwycony pochwałami Putina. "Podoba mi się to, co powiedział"

Donald Trump i Władimir Putin nie szczędzą sobie ciepłych słów – pomimo tego, że jeden z nich nie znajduje się już u władzy. W ostatnim wywiadzie były prezydent USA nie mógł wyjść z zachwytu nad tym, co niedawno powiedział o nim Putin.

Donald Trump jest zadowolony ze słów, jakie padły na jego temat z ust Władimira Putina Fot. East News/ BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump udzielił wywiadu dziennikarce NBC News Kristen Welker. Poza rozmowami na temat demokracji w Stanach Zjednoczonych były prezydent powiedział także, że jest zadowolony z ostatnich słów na swój temat wypowiedzianych przez dyktatora Rosji Władimira Putina.

Podczas Eastern Economic Forum Putin ciepło wypowiadał się na temat Trumpa. "Słyszałem, że pan Trump mówi, iż rozwiązałby wszystkie palące kwestie w ciągu kilku dni, w tym kryzys ukraiński. Nie możemy się z tego nie cieszyć".

Putin był uradowany z jego chęci zakończenia konfliktu na Ukrainie, jednak z uwagi na to "kto zasiada w Białym Domu" nie ma na ten moment szans na szybkie zakończenie wojny. Donald Trump stwierdził, że "podoba mu się to, co powiedział Putin, bo to oznacza, że ma racje".

Plan Trumpa na zakończenie wojny

Donald Trump w wywiadzie zdradził, że ma plan, jak zakończyć toczącą się wojnę na Ukrainie w 24 godziny, ale gdy dziennikarka zapytała jaki, to nie chciał zdradzić, aby "nie pozbawić się wszystkich kart". – Powiedziałbym pewne rzeczy Putinowi i Zełenskiemu – odpowiedział lakonicznie na pytania Welker.

Niedawno brytyjski tygodnik "Economist" napisał, że Putin będzie przeciągał wojnę na Ukrainie co najmniej do 2024 roku, czyli do momentu aż w Białym Domu ponownie zagości Donald Trump. Istnieje obawa, że jeśli Donald Trump ponownie zostanie prezydentem, to skończy się pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Co więcej, Trump może dążyć do zakończenia wojny na warunkach najlepszych dla Rosji.

Dziennikarka NBC News pytała także, czy dążyłby do zakończenia konfliktu na Ukrainie, które doprowadziłoby do zachowania podbitych terenów przez Putina. Donald Trump odpowiedział, że nie. – Chciałbym układu uczciwego dla wszystkich – skomentował. Podczas rozmowy przekonywał, że jak do tej pory "w sprawie Rosji nie było nikogo twardszego ode mnie".