31-letni Ukrainiec brutalnie pobił znajomego i uciekł z Niemiec. Zatrzymała go polska policja

31-letni Ukrainiec został zatrzymany na terenie Polski, po tym, jak w Niemczech omal nie zabił swojego znajomego. Mężczyzna czeka teraz na decyzję o ekstradycji.

31-letni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa został zatrzymany w Polsce Fot. mat. policyjne

Dzięki pracy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy, który podejrzany jest o to, że w czerwcu tego roku na terenie Niemiec, usiłował zabić innego obywatela Ukrainy.

Do zatrzymania doszło przy współpracy z Centralną Sekcją Poszukiwań Celowych KGP. Śledczy ustalili miejsce ukrywania się podejrzanego. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za usiłowanie zabójstwa. Jak wynika z relacji policji 31- latek zaatakował i bił swojego znajomego tak długo, aż mężczyzna nie dawał oznak życia. Potem pozostawił go, nie udzielając mu pomocy. Poszkodowanemu pomógł przechodzień, który zaalarmował policjantów. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Gdańsku otrzymali informację, że podejrzany przekroczył granicę Polski i może przebywać w województwie pomorskim. Potem polscy śledczy wytypowali miejsca, w których mógł się ukrywać poszukiwany przez wydział niemiecki Ukrainiec.

"Dzięki swoim ustaleniom weszli do jednego z mieszkań na terenie powiatu starogardzkiego, w którym zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna miał świadomość, że jest poszukiwany i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W chwili zatrzymania był zaskoczony i nie stawiał oporu" – przekazał w komunikacie prasowym mł.asp. Łukasz Kirkuć z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz został tymczasowo aresztowany. Teraz czeka na decyzję o ekstradycji. To nie jedyna taka akcja policjantów z tego wydziału.

Wrocław. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o gwałt

Niedawno pisaliśmy w naTemat o innym sukcesie Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, tym razem przy KWP we Wrocławiu zatrzymał Polaka podejrzanego o gwałt na terenie Niemiec. To właśnie nasz zachodni sąsiad wydał Europejski Nakaz Aresztowania.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna może ukrywać się w terenie Polski. "Wrocławscy łowcy głów" uzyskali informacje, że chociaż na początku podejrzany przebywał w woj. dolnośląskim, to potem przyjechał ukrywać się do Warszawy, i to właśnie w Warszawie został zatrzymany.

Jak przekazało Biuro Prasowe KWP z Wrocławia, podejrzany o gwałt był pewny, że nie zostanie złapany. Tuż przed zatrzymaniem wykonywał drobne prace dorywcze, a gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, udawał zaskoczonego. Wydziały Poszukiwań i Identyfikacji Osób działają od grudnia 2022 roku w każdej z kilkunastu komend wojewódzkich policji. Śledczy specjalizują się w poszukiwaniach najbardziej niebezpiecznych przestępców oraz w poszukiwaniu osób zaginionych. Policjanci z dolnośląskiego oddziału zatrzymali w tym roku już 68 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i Europejskich Nakazów Aresztowania.