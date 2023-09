"Infamia" to wielki hit Netfliksa. Serial o społeczności Romów w Polsce zdobywa pozytywne recenzje większości krytyków i widzów. Na tych drugich czekała niespodzianka: w serialu zagrali członkowie rodziny Viki Gabor. W kogo się wcielili?

W serialu "Infamia" zagrali bliscy Viki Gabor Fot. Piotr Litwic/Netflix

"Infamia" wzięła Netfliksa szturmem. Serial o Romach od razu po premierze wskoczył do TOP 10 seriali w Polsce i zbiera naprawdę dobre recenzje. Na polskim portalu filmowym Filmweb ma na razie bardzo wysoką ocenę 7,8/10, na amerykańskim IMDb – 7,1/10, a zagraniczni recenzenci chwalą polską produkcję Anny Maliszewskiej i Kuby Czekaja na podstawie scenariusza Maliszewskiej, Dany Łukasińskiej i Julity Olszewskiej.

Serial znad Wisły dawno nie odniósł aż takiego sukcesu na świecie: "Infamię" polecił chociażby dziennik "The New York Times", porównując go do hitu Netfliksa "Unorthodox" o społeczności ortodoksyjnych Żydów. Widzowie i krytycy nie mogą się również nachwalić Zofii Jastrzębskiej w głównej roli Gity Murano, obok której wystąpili m.in. Kamil Piotrowski, Magdalena Czerwińska, Artur Dziurman, Josef Feco, Sebastian Łach, Aleksandra Grabowska czy Branko Djuric - Djuro.

O czym jest "Infamia"? Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do Polski, co nie podoba się nastolatce. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoją sekretną pasję: hip-hop. Jednocześnie chodzi do szkoły i prowadzi życie regularnej siedemnastolatki. Kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami w romskiej społeczności.

Rodzina Viki Gabor w "Infamii" Netfliksa. Kogo grają?

W obsadzie "Infamii" Netfliksa pojawiło się też znane nazwisko i to... podwójnie. Viki Gabor, polska wokalistka i zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2019 roki, ma romskie pochodzenie. 16-latka, która urodziła się w Hamburgu, a potem mieszkała w Polsce, Wielkiej Brytanii i znowu nad Wisłą, z dumą mówi o swoich korzeniach. Podkreśla także, że muzyczny talent ma po rodzinach: Ewelinie i Dariuszu Gaborach.

– Mam romskie korzenie, a moja mama do dziś śpiewa i tańczy w romskim zespole Kale Jakha (Czarne Oczy). To ona nauczyła mnie stawiania dźwięków, frazowania, emisji i interpretacji. To ją podziwiałam na scenie i to ona z moim tatą są dla mnie pierwszymi guru muzycznymi – mówiła na łamach "Tygodnika Solidarność".

Mimo że sama wokalistka nie gra w "Infamii", w obsadzie pojawili jej bliscy, a dokładnie tata i starsza siostra. Melisa Gabor gra Aśkę, a Dariusz Dabor wcielił się w rolę ochroniarza Józefa (Branko Djurić). Mimo że to małe role, to wypatrzyło ich wielu fanów młodej gwiazdy.

Co ciekawe, według fanów Melisa Gabor, która pojawiła się w "Infamii", jest bardzo podobna do swojej o trzy lata młodszej siostry. "Jak bliźniaczki"; "Ślicznotki"; "Piękne dziewczyny"; "Najlepsze siostry"; "Queens of London" – pisali internauci pod wspólnym zdjęciem sióstr na Instagramie.

W "Infamii" nie zagrała Ewelina Gabor, mama wokalistki, z którą córka w ubiegłym roku wystąpiła na scenie podczas Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. Obie panie zaśpiewały wówczas "Ramię w ramię", hit, który w oryginale Viki Gabor śpiewa z Kayah.

