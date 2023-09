Kolejny szok ws. afery wizowej. Tak w rządzie PiS mieli podchodzić do kwestii karalności imigrantów

Dorota Kuźnik

P iotr Wawrzyk miał naciskać na konsulów, by ci nie badali karalności osób, które ubiegały się o wizy. To oznaczałoby, że osoby, które trafiają do Polski, w której osiedlają się i pracują, mogły być byłymi skazańcami. Sprawa dotyczyła konsula Mumbaju Damiana Irzyka, który poprosił o to, by sugestie dotyczące zaniechania badań kandydatów pod kątem ewentualnej historii kryminalnej przekazać na piśmie.