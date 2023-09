Znana aktorka odpowie za promowanie alkoholu? Magda C. usłyszała zarzut

Magdalena C. została oskarżona o promocję mocnego napoju alkoholowego na znanej platformie mediów społecznościowych. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że w tej sprawie zostało zainicjowane postępowanie.

Magdalena C. z zarzutem. Może grozić wysoka grzywna za promowanie alkoholu Fot. Mateusz Grochocki/East News

Magdalena C. z zarzutem. Może grozić wysoka grzywna za promowanie alkoholu

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście złożyła akt oskarżenia przeciwko Magdalenie C. za reklamowanie alkoholu w sieci.

Prokurator Szymon Banna, oficjalny przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w stolicy, zatwierdził informacje o toczącym się postępowaniu w tej kwestii. Oskarżenia, które pojawiły się, obejmują publiczne promowanie logotypów oraz grafik związanych z alkoholem spirytusowym. Podczas przesłuchania, aktorka zrezygnowała z przedstawiania jakichkolwiek wyjaśnień. "Postępowanie przygotowawcze wszczęte zostało w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Jana Śpiewaka" – wyjaśnił Banna.

"W toku dochodzenia prokurator postanowił przedstawić Magdalenie C. zarzut, że w okresie czerwca do sierpnia 2023 r., wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadziła reklamę napoju alkoholowego w postaci wódki, poprzez udostępnianie swojego wizerunku dla materiałów graficznych i wideo powiązanych z profilem w serwisie Facebook" – doprecyzował rzecznik prasowy.

Tak działa polskie prawo wobec reklamy i promocji napojów alkoholowych

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Katarzyna Bosacka, dziennikarka i ekspertka od zdrowego żywienia przypomniała, że już wcześniej interweniowała ws. reklamowania napojów procentowych. Powołała się wówczas na stanowisko Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU.

"W nawiązaniu do informacji o różnych promocjach i reklamach napojów alkoholowych pojawiających się w sieci KCPU pragnie poinformować: Reklama i promocja napojów alkoholowych jest - co do zasady - na terenie Rzeczpospolitej polskiej zabroniona i podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 45² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" – podkreślono.

"W ciągu kilku ostatnich lat Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej: PARPA) złożyło ponad sto zawiadomień o popełnieniu przestępstwa nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych - również w odniesieniu do działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez poszczególne sieci sklepów. KCPU monitoruje sytuację w zakresie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych (w tym piwa) i w przypadku stwierdzenia naruszenia - podejmuje odpowiednie działania" – zapewniono.

"Nie ulega wątpliwości KCPU, że proponowanie zakupu większej ilości napojów alkoholowych w celu uzyskania korzystniejszej ceny jest zachęcaniem do nadmiernego spożycia alkoholu, co stanowi złamanie zakazu określonego w art. 13¹ ust. 5 ustawy. Z kolei zgodnie z treścią art. 45² ust. 1 ustawy kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 tys. zł do 500 tys. zł" – wyjaśniono.