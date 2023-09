Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez brytyjski tabloid, Gabriel Jarret został zatrzymany w Santa Monica w niedzielę wieczorem. Przybył na umówione spotkanie z 13-letnią dziewczyną. Zdziwił się, kiedy "przywitali" go mężczyźni. Członkom grupy "łowców pedofilów", których tam zastał, oświadczył, że był przekonany, iż dziewczyna jest pełnoletnia, czyli ma 18 lat.

Aktor Gabriel Jarret jest pedofilem? Materiały trafiły w ręce policji Fot. Photoshot/REPORTER

53-letni Gabriel Jarret rzekomo wysyłał wiadomości o charakterze seksualnym do osoby, którą uważał za 13-letnią dziewczynkę - ale w rzeczywistości było to konto "wabika" założone przez organizację Creep Catcher Unit (jednostka łapiąca "creepów", tym słowem określa się często kogoś dziwnego, niepokojącego, m.in. zboczeńców), która próbuje ujawnić "seksualnych drapieżników" w Internecie.

Zgodnie ze zrzutami ekranu wiadomości udostępnionymi przez brytyjski tabloid Daily Mail 53-letni aktor, który zagrał Mitcha Taylora u boku Vala Kilmera w przebojowej komedii dla nastolatków "Prawdziwy geniusz" z 1985 roku, planował spotkać się z rzekomą nastolatką w niedzielę wieczorem w Santa Monica w Kalifornii.

Na miejscu czekał na niego lider organizacji "CC Unit", który występuje pod pseudonimem "Ghost". Towarzyszył mu kamerzysta. Skonfrontowali oni Jarreta z jego wiadomościami o charakterze pedofilskim.

Potem opublikowali w sieci nagranie z interwencji, ale nie jest już ono oficjalnie dostępne. Można znaleźć je na platformie "X".

W chwili aresztowania przez członków specjalnej organizacji Jarret próbował wyjaśnić, że nie zdawał sobie sprawy z niepełnoletności dziewczyny i że celem zaplanowanego spotkania było oświadczenie jej, żeby nie utrzymywała z nim dalszego kontaktu.

"Łowcy pedofilów" dostarczyli władzom całość zarejestrowanych rozmów pomiędzy aktorem a dziewczyną, a także dołączyli nagranie z samego incydentu. Podobno konwersacje między amerykańskim gwiazdorem a "13-latką" ciągną się od maja 2022 roku.

Aktorska kariera Jarreta znacznie przyspieszyła w latach 80., kiedy to pojawił się w znanych produkcjach takich jak "Real Genius" ("Prawdziwy geniusz" tłum. red.) i "The Karate Kid Part III". Mimo że ma na swoim koncie udział w kilku głośnych filmach z tamtego okresu, obecnie angażuje się głównie w role drugoplanowe w projektach niszowych. Zagrał między innymi w obrazach "13 Minutes", "The Grind", "Poseidon" oraz "Last Days".

Warto nadmienić, że zespół "łowców pedofili" działa także na terenie Polski. Jego przedstawiciele tworzą fikcyjne profile w mediach społecznościowych, udając dzieci oraz młodzież. Kiedy interakcja między dorosłym a przypuszczalną ofiarą nabiera nielegalnego tonu, uczestnicy grupy dostarczają zgromadzone dowody organom ścigania.

"Czyny pedofilskie": jak działa prawo w Kalifornii?

W Kalifornii podobnie jak w innych częściach USA, prawo stanowi jasne zasady dotyczące karania osób, które dopuszczają się czynów pedofilskich. Przez "czyny pedofilskie" zazwyczaj rozumie się wszelkie formy seksualnej eksploatacji nieletnich, które obejmują między innymi:

posiadanie, produkcję lub dystrybucję materiałów z pornografią dziecięcą

"grooming" czyli manipulowanie i zyskiwanie zaufania nieletniego w celu późniejszego wykorzystania seksualnego, często za pomocą mediów społecznościowych lub innych platform online

każdą formę seksualnego kontaktu z osobą poniżej ustawowego wieku zgody (w Kalifornii wynosi on 18 lat)

inne formy eksploatacji seksualnej, wliczając w to prostytucję dziecięcą

W przypadku osób, które są skazane za czyny pedofilskie, kary mogą być bardzo surowe i obejmować wieloletnie więzienie, wysokie grzywny, oraz obowiązkową rejestrację jako przestępca seksualny, co ma długotrwałe konsekwencje życiowe. Konkretne kary mogą się różnić w zależności od okoliczności i szczegółów przypadku.