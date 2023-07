Skandal na plaży w popularnym kurorcie. Mężczyzna całował dwulatkę i próbował ją porwać

Do dramatycznych scen doszło na jednej z plaż w Hiszpanii. Policja zatrzymała tam mężczyznę pod zarzutem próby napaści na tle seksualnym. Marokańczyk napastował dziecko, które z matką odpoczywało nad morzem. Wykorzystując nieuwagę, całował je i próbował zaciągnąć do wody.

Pedofilia na plaży. Całował dwulatkę i próbował porwać Fot. Albin Marciniak / East News

Jak podaje "Periodico de Ibiza", sytuacja miała miejsce 26 lipca. Na plaży Talamanca na Ibizie wypoczywała matka z dwuletnią córką. W pewnym momencie zbliżył się do nich mężczyzna i wykorzystując nieuwagę matki, zaczął mocno całować jej dziecko po policzkach i przyciskać do siebie. Kiedy kobieta się zorientowała, próbowała wyrwać córkę z objęć mężczyzny, ale okazało się to bardzo trudne.

Ostatecznie kobieta zabrała córkę i przeniosła się w odległe miejsce, ale i tam mężczyzna je znalazł. Tym razem próbował zaciągnąć dziecko do wody. Kobieta zaczęła krzyczeć, co usłyszał policjant, który był poza służbą.

Mężczyzna interweniował, ale Marokańczyk (jak się okazało po zatrzymaniu) był agresywny. Miał rzucić się na policjanta. Ostatecznie na plaży pojawili się umundurowani fukncjonariusze, a napastnika aresztowano za usiłowanie nielegalnego zatrzymania nieletniego, a także za napaść na tle seksualnym, opór i nieposłuszeństwo.

Próba linczu na basenie w Bytomiu

Podobne zdarzenie miało miejsce na basenie w Bytomiu. Jak pisaliśmy w naTemat, w połowie lipca czterech mężczyzn zostało zatrzymanych, ponieważ mieli przejawiać na kąpielisku niewłaściwe zachowanie wobec kilku nastolatków. Mowa była o napastowaniu seksualnym.

48-letni Gruzin usłyszał tego dnia "zarzut dopuszczenia się oraz usiłowania dopuszczenia się tzw. innych czynności seksualnych wobec trojga dzieci". Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Reszta zatrzymanych została jedynie przesłuchana w charakterze świadków i zwolniona.

Zanim doszło do zatrzymania, obecni na basenie ludzi podjęli próbę linczu. "W sobotę na basenie miejskim w Bytomiu próbowano dokonać samosądu na czterech cudzoziemcach, którzy mieli przejawiać 'nieakceptowalne społecznie zachowania' wobec osób nieletnich" – przekazała wówczas bytomska policja.

Wcześniej tego dnia reporter RMF 24 przekazał, że o zachowania pedofilskie oskarżano czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat, którzy mieli zmuszać nastolatków do "bliżej nieokreślonego zachowania". Dzieci miały być przytrzymywane za ręce, a obcokrajowcy mieli próbować je obejmować. W gronie pokrzywdzonych były dwie dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz 13-letni chłopiec.

Za czyny o charakterze pedofilskim na basenie zatrzymany został ostatnio także jeszcze jeden mężczyzna. Do zdarzenia, o którym więcej pisaliśmy tutaj, doszło w Zdzieszowicach. Tam dziecko miało być dotykane w miejscach intymnych.