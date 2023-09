Tak wymazywali ślady. Nowe screeny dotyczące Edgara K. pokazują nieudolność

Informowaliśmy już, że z stron rządowych usuwane jest imię i nazwisko Edgara K. Opinia publiczna poznała go przy okazji afery wizowej. To bliski współpracownik Piotra Wawrzyka. Wymazywanie nadal trwa – teraz znika nie tylko jego nazwisko, ale usuwane są całe strony, na których pojawiały się jakiekolwiek informacje o nim.

Edgar K. dalej znika z rządowych stron. Brak zdjęcia z Wawrzykiem Fot. gov.pl

Edgar K. znika z rządowych stron

Jak już informowaliśmy w naTemat, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zauważyła, że z tekstu opublikowanego kiedyś na stronie rządu zniknęło nazwisko Edgara K. Sprawę zaczął śledzić Konkret 24 i dotarł do zaskakujących informacji. Jak się okazuje, wymazywanie Edgara K. osiągnęło szerszą skalę.

Zniknęło już nie tylko jego nazwisko, ale całe strony, w których pojawiały się jakiekolwiek wzmianki na jego temat. Posłanka Lewicy wskazywała, że nazwisko Edgara K. zniknęło z archiwalnej informacji podsumowującej pracę Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka.

Początkowo pisano tam o trzech młodzieżowych delegatach i wymieniano wśród nich Edgara K. W ostatniej wersji nadal mowa była o trzech kandydatach, ale zabrakło wymienienia z nazwiska ostatniego z nich, czyli właśnie Edgara K. Na pierwszy rzut oka było więc widać, że ktoś tekst modyfikował, a ślady zacierał dość nieudolnie.

Jak ustalił Konkret 24, teraz efekt tej zmiany można zobaczyć tylko w archiwalnych wersjach tekstu, bo tego tekstu nie ma już na stronie w domenie gov.pl. Co więcej, portal dowiedział się, że nie jest to jedyne miejsce na stronach w domenie gov.pl, w którym były kiedyś teksty wymieniające Edgara K. (oczywiście pod pełnym nazwiskiem) - a teraz ich nie ma. Nie ma również artykułów, które były ilustrowane zdjęciem Edgara K. z Piotrem Wawrzykiem, a które sami publikowaliśmy w naTemat:

Chodzi głównie o teksty dotyczące Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zakładki "Dla młodych". Pojawiało się tam wiele informacji o Edgarze K., bo ten działał dwie kadencje w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli organie doradczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i dwukrotnie był Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ. "Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej już od dwóch lat wspiera młodych Polaków!" to tekst pokazany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Jak wskazuje portal, w ostatniej archiwalnej wersji tej strony z 11 września po zdaniu: "Ministerstwo Spraw Zagranicznych (...) wybrało po raz pierwszy w historii aż trzech Młodzieżowych Delegatów RP na 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ", było zdanie: "Zostali nimi Karol Jędruszek, Edgar K(...) oraz Piotr Okulski". 18 września dokonano modyfikacji tego tekstu, a 19 września tekst całkowicie zniknął z rządowej strony. Link, który zachował się w przeglądarce Google, odsyła do głównej strony w domenie gov.pl. Jak podpowiada portal, pierwotną wersję omawianego tekstu cały czas można jednak przeczytać w archiwach pamięci podręcznej Google (ostatnia wersja z 11 września).

Co więcej, usunięte zostały cztery inne artykuły, które mówiły o współpracowniku Wawrzyka. Były to teksty: "Wybór Młodzieżowego Delegata RP coraz bliżej!"; "Wyniki I etapu konkursu na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ"; "Młodzieżowi Delegaci RP do ONZ wyłonieni!"; "Uroczystość mianowania Młodzieżowego Delegata RP". Na stronie Kontakt 24 można obejrzeć dowód w postaci screenów z wyszukiwarki Google, gdzie widać zachowane linki do tekstów, które istniały, ale nie są już dostępne.