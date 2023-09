Anna Lewandowska postanowiła w słusznej sprawie wykorzystać swoje zasięgi w sieci. Opublikowała nagranie, na którym mówi o swoim stosunku do wyborów. Zwróciła się też do obserwatorów z apelem.

"Lewa" nagrała wideo o wyborach. Fot. Instagram/@annalewandowska

"Lewa": Wybory to wielki przywilej, nie dajcie się zniechęcić

Anna Lewandowska we wtorkowy wieczór (19 września) wrzuciła na swój instagramowy profil wideo.

– Kochani za niespełna miesiąc odbędą się wybory parlamentarne i w nadchodzących dniach – jak dobrze wiemy – kampania wyborcza będzie na pewno dominującym tematem we wszystkich mediach. Usłyszymy mnóstwo i pewnie często nierealnych obietnic. Będziemy świadkami prania przeróżnych brudów, ataków i propagandy. Będziemy mieć serdecznie dość polityki. Chce was przede wszystkim prosić o jedno – nie dajcie się zniechęcić, nie poddajcie się w tym – zaczęła.

– Wybory są dla nas, nie dla polityków. Raz na 4 lata mamy realny wpływ, jak tak naprawdę będzie wyglądać Polska – kto będzie podejmował decyzje w naszym imieniu, kto będzie tworzył prawo i reprezentował nas na całym świecie – wymieniała.

– Głosujmy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że możemy. To wielki przywilej. Głosujcie zgodnie z przede wszystkim własnym sumieniem, nie wsłuchując się w obietnice, ale w swoje wartości i przekonania. Rozliczajmy polityków za to, co zrobili, a nie za to, co obiecują – podkreśliła żona Roberta Lewandowskiego.

W dalszej części trenerka, która ma ponad 5,5 mln obserwatorów na Instagramie, zwróciła uwagę na głos kobiet w nadchodzących wyborach. Dała też kilka wskazówek osobom, które będą tego dnia poza Polską.

– 15 października, to by będziemy mieć realną władzę, bo wybory to wielkie święto demokracji, nasze święto. Dlatego jeszcze raz proszę i apeluje szczególnie do kobiet. Nie dajcie się zniechęcić, nie zostańcie tego dnia w domu – mówiła.

– Ja tym razem będę głosować w Barcelonie, ale to też żadna przeszkoda. Zachęcam każdego, kto będzie w tym czasie za granicą, aby też oddał głos. To nic trudnego. Skontaktujcie się z konsulatem, aby dopisać się do spisu wyborców. Wystarczy przez internet wypełnić pewien formularz – ja już taki wypełniłam na stronie ewybory.msz.gov.pl bądź mailowo lub pocztą wysłać wypełnione przez nas pismo – dodała na koniec.