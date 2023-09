C o prawda nie wskazano konkretnej partii, ale poglądy już owszem. Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski opublikowała broszurę o treści: „Vademecum wyborcze katolika”. Chociaż księża nie mówią wprost, jak zagłosować, by nie zbrukać katolickiego sumienia, to "ochrona życia poczętego i bronienie praw rodziny" jest jasnym wskazaniem opcji politycznej.





Skandaliczne posunięcie władz Kościoła. Wydano "vademecum" na kogo głosować

Agnieszka Miastowska

Co prawda nie wskazano konkretnej partii, ale poglądy już owszem. Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski opublikowała broszurę o treści: „Vademecum wyborcze katolika”. Chociaż księża nie mówią wprost, jak zagłosować, by nie zbrukać katolickiego sumienia, to "ochrona życia poczętego i bronienie praw rodziny" jest jasnym wskazaniem opcji politycznej.