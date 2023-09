P roboszcz parafii X koło Dąbrowy Górniczej długo milczy. – I co ja mam pani powiedzieć? – pyta. Inny ksiądz: "Dla mnie to szok, to jest tragedia. To jest niepojęte. Nie wiem, co pani powiedzieć. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć". Orgia z udziałem księży, do której miało dojść na plebanii dąbrowieckiej parafii zszokowała Polskę, ale najwyraźniej nie wszystkich. – Będę się za panią modlił – z taką reakcją również się spotkaliśmy.





"Wbiło mnie w fotel. O mało nie zemdlałem". Księża komentują nam skandal z homo orgią na plebanii

Katarzyna Zuchowicz

