Budka zabrał głos po pobiciu. "Kaczyński odpowiedzialny za to, że może dojść do tragedii"

Borys Budka został zaatakowany, gdy wysiadł ze swojego samochodu w galerii handlowej w Katowicach. Sprawą zajmują się służby. Jeden z czołowych polityków Platformy już skomentował całe zajście. Zwrócił się bezpośrednio do prezesa PiS.

Borys Budka zabrał głos po ataku w galerii. Zwrócił się do Kaczyńskiego. Fot. Janusz Jaskółka/zrzut ekranu/Youtube

– To był człowiek mówiący językiem Kaczyńskiego. Wyzywający mnie od Niemców, od nazistów, od ludzi Tuska, człowiek, któremu tę nienawiść w sercu zasiał Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może w Polsce dojść do tragedii. Od Kaczyńskiego oczekuję, że przerwie tę spiralę nienawiści – mówił Borys Budka mediom w Katowicach.

Budka zabrał głos ws. ataku na parkingu w galerii handlowej

Zwrócił się też do prezesa PiS. – Oczekuję, że Kaczyński wyda polecenie w reżimowej telewizji, aby wreszcie skończono nakręcać tę histerię. Przypominam, że to Kaczyński ze swoją chorą obsesją Donalda Tuska atakuje wszystkich dookoła, atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim, biorą to dosłownie – stwierdził.

Opowiedział też o szczegółach ataku. –To było coś niespotykanego, ten człowiek zaatakował mnie również fizycznie, zniszczył mój telefon. Na szczęście nie doszło do tragedii i na szczęście policja bardzo szybko ustaliła sprawcę i zatrzymała go na gorącym uczynku – zrelacjonował.

Przypomnijmy: incydent miał miejsce na podziemnym parkingu w Galerii Katowickiej, o czym informowała pierwsza "Gazeta Wyborcza". Borys Budka został zaatakowany podczas wysiadania z auta. Doszło do zniszczenia mienia (telefonu), a sprawca został zatrzymany.

Atak na Budkę. Fala komentarzy

Z kolei Onet podał wcześniej, iż żona polityka, Katarzyna Budka w rozmowie z dziennikarzami powiedziała wówczas, że sama nie może dodzwonić się do męża i przypuszcza, że "coś się musiało stać, bo to nie jest normalna sytuacja". – Jeśli był w galerii, to był tam po prostu zaparkować, bo obok jest siedziba regionu, do której miał jechać – dodała.

Zdarzenie wywołało falę komentarzy. "Zaatakowany Borys Budka usłyszał od napastnika: ty Niemcu! Ciągle dostajemy przez internet wiadomości z takimi tekstami. To efekt PiS-owskiej strategii. Pozbyć się przeciwnika odbierając mu polskość. Tak robili komuniści. PiS to ich spadkobiercy" – napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Z kolei były RPO Adam Bodnar dodał do tego: "Tak wyglądają skutki szczucia i wykorzystywania języka przemocowego w walce politycznej! Dziś wszyscy jesteśmy z Tobą Borys Budka! Napastnicy nie mogą pozostać bezkarni! "Bandyterka bierze przykład z mafijnego państwa PiS" – ocenił senator KO Krzysztof Brejza.

A senatorka KO Barbara Zdrojewska napisała: "Borys Budka pobity w Katowicach! Czego jeszcze trzeba, żeby rządzący się opamiętali? Obrazki policji szarpiącej posłankę opozycji utrwalają się w świadomości i uruchamiają mechanizmy agresji. Podobnie jak nieustanny hejt w TVP. PiS od lat ośmiela zło".