Budka zaatakowany w Katowicach. Skandaliczny komentarz rzecznika PiS

Borys Budka został zaatakowany w galerii handlowej w Katowicach. Odpowiedzialnością polityczną za zajście obarczył prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Do incydentu na Śląsku odniósł się już rzecznik PiS Rafał Bochenek. Padły skandaliczne słowa.

Atak na Budkę w Katowicach. Skandaliczny komentarz rzecznika PiS. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Rzecznik PiS Rafał Bochenek rozmawiał na ten temat z Polską Agencją Prasową. – Źródłem agresji jest środowisko, które reprezentuje pan Budka – przekonywał. I mówił dalej: – Widać to na ulicach polskich miast: wulgaryzmy, inwektywy, a nawet przemoc fizyczna.

Atak na Budkę w Katowicach. Skandaliczny komentarz rzecznika PiS

Przypomnijmy: incydent miał miejsce na podziemnym parkingu w Galerii Katowickiej, o czym informowała pierwsza "Gazeta Wyborcza". Borys Budka został zaatakowany podczas wysiadania z auta. Doszło do zniszczenia mienia (telefonu), a sprawca został zatrzymany.

Budka później je skomentował podczas krótkiej konferencji prasowej. – To był człowiek mówiący językiem Kaczyńskiego. Wyzywający mnie od Niemców, od nazistów, od ludzi Tuska, człowiek, któremu tę nienawiść w sercu zasiał Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może w Polsce dojść do tragedii. Od Kaczyńskiego oczekuję, że przerwie tę spiralę nienawiści – mówił Borys Budka.

Zwrócił się też do prezesa PiS. – Oczekuję, że Kaczyński wyda polecenie w reżimowej telewizji, aby wreszcie skończono nakręcać tę histerię. Przypominam, że to Kaczyński ze swoją chorą obsesją Donalda Tuska atakuje wszystkich dookoła, atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim, biorą to dosłownie – stwierdził.

Opowiedział też o szczegółach ataku. –To było coś niespotykanego, ten człowiek zaatakował mnie również fizycznie, zniszczył mój telefon. Na szczęście nie doszło do tragedii i na szczęście policja bardzo szybko ustaliła sprawcę i zatrzymała go na gorącym uczynku – zrelacjonował.

Budka zabrał głos po zajściu. Policja zatrzymała mężczyznę

Po południu dodał też wpis w mediach społecznościowych podsumowujących całe zajście. "Człowiek ziejący nienawiścią czerpaną z przekazów Kaczyńskiego i rządowej telewizji zaatakował mnie w centrum Katowic. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Dziękuję za Wasze słowa wsparcia i solidarności. Obiecuję, wygraMy" – napisał.

W sprawie ataku na Budkę zatrzymano mężczyznę. – Otrzymaliśmy informację, że do posła podszedł nieznany mu mężczyzna, który wytrącił mu telefon z ręki, miał również go znieważyć i naruszyć jego nietykalność cielesną – przekazała katowickiej "Gazecie Wyborczej" podkomisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka tamtejszej policji.

Jak wyjaśniła, mężczyzna został zatrzymany na 48 godzin. – Czynności są prowadzono pod kątem zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności cielesnej – dodała policjantka.