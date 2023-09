N a wiec Jarosława Kaczyńskiego w Szczecinie nie zostali wpuszczeni obserwatorzy OBWE. Organizacja na razie nie komentuje sprawy, ale to właśnie ona ma sprawdzać, czy proces wyborczy w Polsce prowadzony jest w taki sposób, by nie doszło do różnego rodzaju fałszerstw.





Skandal na wiecu PiS. Nie wpuszczono obserwatorów OBWE

Dorota Kuźnik

