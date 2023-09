Za nami finał programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2023". W eliminacji do słynnego muzycznego konkursu wzięło udział pięciu młodych artystów. Jednak to Maja Krzyżewska zwyciężyła i w listopadzie będzie reprezentowała Polskę w Nicei.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior? Fot. Facebook / Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023

Już wiemy kto wygrał eliminacje do tegorocznej Eurowizji

Z 5 kandydatów do ścisłego finału przeszli: Maja Krzyżewska i Leon Olek. Wykonali specjalnie napisaną na Eurowizję Junior 2023 piosenkę pt. "I just need a friend". O tym, kto zwycięży, decydowali tylko widzowie w głosowaniu.

Ostatecznie 26 listopada we Francji zaprezentuje się Maja Krzyżewska! To uzdolniona 13-latka. Pochodzi z niewielkiej miejscowości w okolicach Suwałk. Jest uczennicą szóstej klasy szkoły podstawowej.

Gdy miała zaledwie 4-latka, mama zapisała ją do zespołu muzycznego. To tam odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie poprzez lekcje online. Maja jest też bardzo wysportowana – lubi ćwiczyć na szarfie akrobatycznej.

Nastoletnia artystka brała też udział w szóstej edycji "The Voice Kids". Dotarła tam do etapu bitew.

Finał "Szansy na sukces" – jak przebiegały eliminacje?

Eliminacje do tegorocznej 21. edycji Eurowizji Junior rozpoczęły się po godz. 15 w niedzielne popołudnie (24 września). Zaprezentowali się: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska.

W pierwszym etapie uczestnicy zaśpiewali wylosowane piosenki. W puli było pięć utworów, które można było usłyszeć w poprzednich odcinkach tego formatu. W eliminacjach na tym etapie liczyły się głosowanie SMS i punktacja od jurorów, w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury), Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces").

Gościnnie na kanapie w programie zasiedli natomiast: Blanka, Laura Bączkiewicz i Marek Sierocki.

Eurowizja Junior w poprzednich latach

Dodajmy, do tej pory reprezentacji Polski świetnie sobie radzili w tym konkursie. W 2018 r. z piosenką "Anyone I Want to Be" zwyciężyła Roksana Węgiel, a w 2019 wygrała Viki Gabor. W zeszłym roku Sara James zajęła drugie miejsce z utworem "Somebody". Wygrała Armenka Maléna z piosenką "Qami Qami".

Polska w Eurowizji Junior 2022 zajęła niestety 10 miejsce. Eurowizję Junior 2022 wygrała Francja (Lissandro oczarował publikę swoim "Oh Maman!"). Drugie miejsce zajęła Armenia (Nare z piosenką "DANCE!"), czyli gospodarz konkursu i zeszłoroczny zwycięzca. Trzecie miejsce przypadło Gruzji (Mariam Bigvava - "I Believe").