"Masakra" czy "petarda"? Widzowie podzieleni po tym występie w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Program Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" powrócił w 19. edycji. Pierwszy odcinek wywołał w widzach przeróżne emocje, ale największe poruszenie w sieci zrobił Nick Sinckler wykonujący piosenkę zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji - Loreen. Jurorom się podobało, ale internauci mają mieszane odczucia.

Nick Sinckler jako Loreen wywołał burzę w sieci Fot. www.instagram.com/twojatwarzbrzmiznajomo/

"Twoja twarz brzmi znajomo" to muzyczny program rozrywkowy oparty na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". W Polsce jest emitowany od 2014 roku na Polsacie. Każda kolejna edycja cieszy się sporą popularnością, ale i wywołuje niemałe kontrowersje m.in. związane z naśladowaniem czarnoskórych artystów.

Pierwszy odcinek 19. edycji wywołał burzę w sieci z innego powodu. Amerykański wokalista Nick Sinckler wykonał przebój "Tattoo" przebrany za szwedzką piosenkarkę Loreen. Przez internautów komentowany był nie tylko sam śpiew, ale i charakteryzację czy ogólną inscenizację (choreografię i scenografię odtworzono niemal 1:1 jak na tegorocznej Eurowizji). Reakcje są spolaryzowane... niczym polskie społeczeństwo.

Nick Sinckler jako Loreen podzielił internautów. Najczęściej padało jednak słowo "masakra"

Z jednej strony mamy zachwyty: "Cudownie to wyszło! Jesteś niesamowity!", "Ja cię kręcę", "Petarda", Bosko, ty jesteś zdolniacha", "Był ogień", "Mi się bardzo podobało. Nawet jak nie brzmiało identycznie jak oryginał, to wyszło bardzo dobrze aktorsko", "Mistrz", "Sztos Nick", "Wymiotłeś totalnie. Trzymam kciuki za kolejne występy!", "Szacun, że poskromił tę swoją energię i w pełni przekazał emocje utworu". "Nick! Jesteś po prostu niesamowity, a ja wiem, że to dopiero początek, bo znam twoje umiejętności wokalne i taneczne" – czytamy.

Z drugiej strony widzowie są zniesmaczeni, co widać po długości niektórych komentarzy. "Te wszystkie komentarze to pisali znajomi i rodzina Nicka? Przecież ten występ był tragikomiczny, jeden z gorszych w historii programu, świetny wokalista zmasakrował tak piękny utwór, nie mam pojęcia, co się wydarzyło w ostatniej minucie, ale to było straszne dla oczu i uszu, ludzie co z wami?", "O Chrystusie Nazareński, czytam komentarze i nie wiedziałem, że w Polsce panuje zbiorowa głuchota, bo występ jest zły, ale udawanie, że się tego nie słyszy, jest jeszcze gorsze. Dzięki za takich 'kolegów i koleżanki'. A twarz nie brzmi znajomo, bo wygląda jak po wylewie, którego Loreen raczej nie miała" – piszą widzowie.

"Masakra" - to słowo chyba powtarza się najczęściej w sekcji komentarzy. "Trochę to obraza dla Loreen. Bo zrobili masakrę straszną z wyglądu", "Wiem, że to program rozrywkowy, ale to nie powód, aby tak masakrować piosenki. 'Tattoo' to piękna i poważna piosenka (najlepsza, która wygrała Eurowizję), a on ją całkowicie popsuł. Biedna Loreen!", "Groteska", "Dramat", "Jaka parodia" – reagują internauci pod filmikiem z występu na profilu "Twoja twarz brzmi znajomo" na Instagramie.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Kto występuje w 19. edycji?

Prowadzącymi tę edycję są Maciej Dowbor i Maciej Rock. W jury programu zasiedli: Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski. Kogo będą oceniać?

Ewelina Flinta

Jakub Gąsowski

Pola Gonciarz

Marcin Januszkiewicz

Magdalena Kumorek

Nick Sinckler

Kuba Szmajkowski

Jagoda Szydłowska

Pierwszy odcinek 19. edycji wygrała debiutująca Jagoda Szydłowska (dostała się do programu po zwycięstwie w castingu). Na scenie zaprezentowała piosenkę Agnieszki Chylińskiej "Kiedyś do ciebie wrócę". Kolejne odcinki "Twoja twarz brzmi znajomo" będą co piątek na Polsacie o 20:05.