Steczkowska po prawie 30 latach chce wrócić na Eurowizję! "Mam ciekawy pomysł na piosenkę"

Joanna Stawczyk

T rwa 14. edycja "The Voice of Poland". Justyna Steczkowska zaskoczyła, wyznając na planie popularnego programu muzycznego TVP, że chciałaby ponownie stanąć na eurowizyjnej scenie i reprezentować nasz kraj. Czy w 2024 roku pojedzie do Szwecji? – Aż pomyślałam, że warto raz jeszcze znaleźć w sobie siły, żeby pojechać i przeżyć ten wielki show – wyznała piosenkarka.