Kolejny kraj wprowadza nową walutę. Polacy uwielbiają jeździć tam na wakacje

Małgorzata Chuchel

B ułgaria zmieniła datę planowanego wejścia do strefy euro. Choć początkowo była zakładana na początek 2024 roku, to jak wynika z dokumentów opublikowanych przez rządową służbę prasową, zostało to opóźnione aż o cały rok.