Ogromna liczba Polaków w wakacyjnym raju. Ustanowiliśmy tam nowy rekord odwiedzin

Małgorzata Chuchel

W edług danych z chorwackiego systemu turystycznego eVisitor tylko do 15 września Chorwację odwiedziło ponad milion Polaków. To o ponad 2 procent więcej niż w zeszłym roku, co uplasowało nas na czwartym miejscu najczęściej odwiedzających Chorwację narodów.