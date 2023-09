J edno zdanie kandydatki Konfederacji do Sejmu wywołało burzę w debacie wyborczej w TVN24. Ewa Zajączkowska-Hernik wypaliła nagle do Aleksandry Gajewskiej z KO: "Tak się rozmawia z blondynkami". Wiele osób wyraziło już oburzenie, a autorka tej wypowiedzi postanowiła odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych.





Kandydatka Konfederacji błysnęła słowami o "blondynce" i obraziła posłankę KO. Tak się tłumaczy

Mateusz Przyborowski

Jedno zdanie kandydatki Konfederacji do Sejmu wywołało burzę w debacie wyborczej w TVN24. Ewa Zajączkowska-Hernik wypaliła nagle do Aleksandry Gajewskiej z KO: "Tak się rozmawia z blondynkami". Wiele osób wyraziło już oburzenie, a autorka tej wypowiedzi postanowiła odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych.