Trójnogi wilk, który uciekł kilka miesięcy temu z Wolińskiego Parku Narodowego, grasuje po Międzyzdrojach. Choć do tej pory był niegroźny, a mieszkańcy miasta nadali mu nawet imię Kamyk, to w ubiegły weekend zaatakował na plaży dwie osoby. Pomimo wielu prób zwierzęcia nie udało się odłowić.

Wilk co jakiś czas pojawia się w okolicy plaży w Międzyzdrojach fot. Getty Images / LuluOliv

Mimo że wielu mieszkańców traktuje wilka Kamyka jako swego rodzaju maskotkę miasta, to należy pamiętać, że jest to dzikie zwierzę i jego miejsce jest w lesie, a nie pośród bloków. Jak informuje portal gs24.pl, wilk zaatakował w ubiegły weekend dwie osoby. Nie reagował na odganianie, a jedna z zaatakowanych osób musiała wejść do morza, aby dał jej spokój.

Przy wydmach leżało duże zwierzę. Na chwilę przystanęłam, aby zrobić zdjęcie. Zwierzę wstało i przykuśtykało do mnie. Okazało się, że to wilk. Podszedł do mojej prawej nogi i ugryzł mnie raz. Odsunęłam się i znów zaczął mnie gryźć po nogach. Byłam w krótkich spodenkach. Osoby będące na plaży próbowały odgonić wilka, ale to niewiele dało. Musiałam wejść do morza po kolana, dopiero wtedy, zwierzę odeszło. Pani Agnieszka z Gorzowa Relacja na łamach gs23.pl jednej z zaatakowanych przez wilka osób

Kamyk często pojawia się na promenadzie oraz plaży w Międzyzdrojach. Pomimo apeli, aby dać zwierzęciu spokój, turyści nadal podchodzą do niego z zamiarem zrobienia zdjęcia, a okoliczne restauracje go dokarmiają.

Pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego wiedzą o obecności zwierzęcia w mieście i jak deklarują, od dłuższego czasu próbują go odłowić, jednak nieskutecznie. Wilk po odłowieniu miałby wrócić na teren, z którego wcześniej uciekł.

Najedzony wilk nie chce przebywać w miejscu publicznym, woli w naturalnym środowisku, a o jedzenie niech się nikt nie martwi, bo na to się znalazły środki pieniężne bez ograniczenia. Nakarmiony Wilk od prawie trzech dób nie przebywa na kładce i w jej okolicach. Problem został rozwiązany i dajcie mu żyć w spokoju! To głód go kierował do ludzi. Fanpage Społeczność Międzyzdroje

Eksperci z Fundacji WWF przypominają, że wilki to zwierzęta pod ochroną i nie należy robić im krzywdy. Jeśli spotkasz wilka, pod żadnym pozorem do niego nie podchodź, nie próbuj robić zdjęć czy dokarmiać. W razie spotkania powoli się wycofaj, utrzymując kontakt wzrokowy i robiąc możliwie dużo hałasu.

Czytaj także: https://natemat.pl/510625,dziki-pod-wawelem-w-krakowie-miasto-od-lat-ma-z-nimi-problem