Nadleśnictwo Baligród ogłosiło na swoim profilu na Facebooku, że miłośnicy zbierania grzybów mają nie lada powód do radości. W polskich lasach pojawiły się bowiem rydze, które uchodzą za jedne z najsmaczniejszych grzybów.

Grzybiarze co roku z utęsknieniem czekają na jego pojawienie się w lasach. Czy to dlatego, że podobno, jak głosi słynna piosenka, jest lepszy nawet od maślaczka? Ciężko powiedzieć, ale z pewnością rydze cieszą się dużą popularnością wśród grzybiarzy.

Leśnicy z Baligrodu ogłosili w swoich mediach społecznościowych dobrą nowinę, która głosi, że w ich nadleśnictwie rydze już się pojawiły.

Chociaż rydze teoretycznie występują we wszystkich polskich lasach, to w praktyce można je spotkać jedynie w tam, gdzie panują odpowiednio czyste warunki środowiskowe.

Sezon na rydze przypada od sierpnia do listopada, ale wszystko jest zależne oczywiście od pogody.

Rydze, które mają wyjątkowy smak i aromat, są jednymi z najbardziej poszukiwanych i cenionych gatunków grzybów leśnych na świecie. Nie tylko stanowią pożywny składnik wielu dań, ale także mają swoje miejsce w medycynie naturalnej.

Jak rozpoznać rydza i co z niego zrobić?

Grzyb ten cechuje się dużymi, mięsistym kapeluszem o łososiowym kolorze, na którym widać charakterystyczne kręgi oraz białym, grubym trzonem. Ma znakomity smak, który przypomina orzechy, a także intensywny, lekko przyprawowy aromat.

Rydze są cenione za swój wyjątkowy smak i teksturę. Mogą być przygotowywane na wiele sposobów, w tym smażone, duszone, marynowane czy suszone. Dodawane do zup, sosów, risotto, a nawet dań mięsnych, którym nadają im głęboki, grzybowy smak. Są także bogatym źródłem białka, błonnika, witamin (szczególnie witaminy D) i minerałów.

Od wieków rydze były używane w medycynie ludowej jako naturalne środki na różne dolegliwości. Uważa się, że mają właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, a także pomagają we wzmocnieniu układu odpornościowego.

Kolejną ciekawostką na temat tych grzybów, jest to, że można wykorzystać je do produkcji barwników naturalnych, które nadają żywności piękny, brązowy kolor. Jest to świetna ekologiczna alternatywa dla sztucznych barwników.

Niezależnie więc, czy masz w planie coś ugotować, zabarwić, czy wzmocnić swoją odporność. Spiesz się do lasu, bo na grzybach, jak wiadomo, kto pierwszy ten lepszy.

