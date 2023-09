K oszty utrzymania rządu Mateusza Morawieckiego są gigantyczne i może trudno w to uwierzyć, ale będą jeszcze większe. Zgodnie z nowelizacją ustawy, w i tak gabinecie premiera przybędzie wiceministrów. Zdaniem ekspertów to próba obchodzenia prawa. Warto wspomnieć, że obecnie polski rząd liczy ponad 100 osób na różnych stanowiskach, a koszty utrzymywania go to około 20 milionów rocznie. Wszystko z kieszeni podatnika.





Jeszcze więcej stołków. Nowe przepisy sprawią, że rząd spuchnie do niespotykanych rozmiarów

Dominika Stanisławska

