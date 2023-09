Zaskakujące nagranie Tuska. Poleca, by głosować na kandydata, który startuje z tej samej listy

Kampania wchodzi w decydujący moment, więc każdy z kandydatów wyciąga powoli wszystkie asy z rękawa. Donald Tusk nagrał zaskakujące nagranie, w którym zachęca, by głosować na jego kolegę z tej same listy, czyli jakby nie patrzeć jego konkurenta w walce o warszawskie głosy. Tusk jednak jest pewien wejścia do Sejmu, a Aleksander Pociej – bo o nim mowa – niekoniecznie.

Kadr z kanału na Twitterze Aleksandra Pocieja

Nazwisko Aleksandra Pocieja całkiem niedawno było gorącym tematem w kontekście warszawskich list. Pociej na rzecz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stracił miejsce na liście paktu senackiego i przez jakiś czas nie było nawet pewne, czy będzie w ogóle startował.

Plotki mówiły, że Pociej rozważał samodzielny start jako kontrkandydat, ale ostatecznie do tego nie doszło. Doświadczony senator zaprzeczył tym pogłoskom i oficjalnie ogłosił, że będzie startował z warszawskiej listy KO, ale do Sejmu. Co ciekawe, z odległego aż 20., tzw. niebiorącego miejsca.

Pociej powiedział wtedy, że jeśli zostanie wybrany na posła, to jako pierwszy Polak zostanie przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

– Jest to praktycznie uzgodnione pomiędzy siłami – powiedział, dodając przy tym, że warunkiem jest dostanie się do Sejmu. – O ile bez względu na wygraną czy przegraną KO w wyborach ta decyzja jest prawie pewna, to gdybym się nie dostał, to ta szansa by przepadła – wyjaśnił.

Teraz na Twitterze (X) pojawiło się krótkie nagranie Donalda Tuska, w którym przewodniczący PO zachęca do głosowania na Pocieja. To o tyle ciekawe, że Tusk raczej nie nagrywa masowo takich nagrań, a ponadto Pociej startuje z tej samej listy co Tusk. O ile jednak były premier ma niemal zagwarantowane wejście do Sejmu, to w przypadku Pocieja i jego odległego miejsca nie jest to już takie pewne.

– To może dziwnie zabrzmieć, że jako lider warszawskiej listy będę mówił o moim koledze, który z tej samej listy stratuje. Warto zwrócić uwagę na Aleksandra Pocieja, dziś senatora, który postanowił pomóc mi w tej układance, jaką była budowa paktu senackiego i zgodził się ustąpić miejsca tylko po to, by zwiększyć szanse całej opozycji. Kandydując z odległego miejsca do Sejmu, Pociej, jeśli zostanie parlamentarzystą, ma dzięki swojej pracy i zaangażowanie szansę na zostanie przewodniczącym zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. To jedno z najwyższych stanowisk w polityce europejskiej, zasłużył na to. Jest tylko jeden warunek, musi być parlamentarzystą. Dlatego polecam go waszej uwadze – mówi w nagraniu.

Ostatni sondaż mówi, że sejmowa większość wymyka się z rąk potencjalnej koalicji PiS i Konfederacji. Z najnowszego sondażu IPSOS dla TOK FM i Oko.press wynika, że o ostatecznym rozkładzie sił w Sejmie może zadecydować... jeden poseł.