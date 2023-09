Do Złotych Globów 2024 jeszcze zostało trochę czasu, jednak już ogłoszono dwie nowe kategorie, w których będą rozdawane statuetki. Do wyścigu po nagrody rozdawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej staną blockbustery i stand-upy.

Złote Globy zostaną rozdane w dwóch kategoriach. Fot. kadr z filmu "Spider-man"

Złote Globy dla blockbusterów i stand-uperów

Pierwsza nowa kategoria to "best cinematic and box office achievement", co można tłumaczyć jako "najlepsze osiągnięcie filmowe i kasowe". Jak tłumaczy Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej można się w tej kategorii spodziewać "najlepiej zarabiających i/lub najchętniej oglądanych filmów roku, które zdobyły sobie sympatię globalnej publiczności oraz zaprezentowały wyróżniające się twórczo treści".

Jakie produkcja musi spełnić warunki, żeby być nominowana? Przede wszystkim musi zarobić 150 mln dolarów (100 mln z tego powinno pochodzić z box office'u z USA) lub mieć adekwatne do tego wyniki oglądalności w serwisach streamingowych udokumentowane przez wiarygodne źródła.

W przypadku filmów, które wejdą do kin po 22 listopada, a więc będą miały mniej czasu na zarobienie przed rozdaniem Globów, pod uwagę będą brane również prognozy oglądalności.

Wyniki kasowe są jednak wstępnym kryterium, następnym będzie bowiem jakość. Dodatkowo nominacja w tej kategorii nie będzie wykluczać nagrodzenia produkcji w innych kategoriach.

"To coś więcej niż wyróżnienie dla najlepiej zarabiających filmów roku. Te filmy zwykle nie są brane pod uwagę przez środowisko. Ale powinny – tłumaczył wiceprezydent organizacji Golden Globes Tim Gray.

Kolejną nową kategorią będzie "najlepszy występ stand-upowy w telewizji". Szansę na Złotego Globa w tej kategorii będą mieli komicy, którzy "dali tradycyjny, co najmniej 30-minutowy stand-upowy występ, niebędący rolą w serialu, serialu limitowanym, serialu-antologii czy filmie pełnometrażowym".

Dodatkowo pod uwagę nie będą brane występy emitowane na indywidualnych kontach w mediach społecznościowych oraz takie, które nie zadebiutowały w USA. Do wyścigu staną ci stand-uperzy, których programy były emitowane przez znane platformy medialne.

"Złote Globy mają bogatą historię wspierania i celebrowania pracy komików. Jesteśmy podekscytowani, mogąc uhonorować ich dokonania równolegle z najlepszymi filmowymi czy serialowymi rolami" – przekazała przewodnicząca organizacji Golden Globes Helen Hoehne.

Martin Scorsese znów skrytykował kino superbohaterskie

Nowa kategoria z pewnością nie spodoba się Martinowi Scorsese. Reżyser już w 2019 roku zasłynął wypowiedzią, w której mocno skrytykował najpopularniejszy obecnie typ blockbusterów, czyli filmy superbohaterskie.

Nowojorski reżyser powrócił do tematu na łamach ostatniego wydania magazynu "GQ". Scorsese stwierdził, że kino tego rodzaju przyzwyczaja widzów do jednego typu rozrywki filmowej. – To niebezpieczne – to co [te filmy] robią z naszą kulturą. Całe pokolenia widzów będą sobie myślały, że (...) filmy są tylko tym – stwierdził reżyser.

Zdaniem Scorsese twórcy powinni się przeciwstawiać obecnym trendom i tworzyć inne kino.

– Musimy więc oprzeć się temu i walczyć mocno. I ta postawa musi pochodzić od samego dołu. Musi pochodzić od twórców. Są tacy artyści jak bracia Safdie, jest Chris Nolan. Trzeba uderzyć z każdej strony. I się nie poddawać. (...) Pokazywać, do czego się jest zdolnym. Próbować wynajdywać rzeczy na nowo. Nie narzekać. Bo taka jest prawda, musimy uratować kino – stwierdził.