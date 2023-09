Tajemnicze zaginięcie młodej wrocławianki. Detektywi z Polski wpadli na trop w Tajlandii

Detektywi z Polski polecieli do Tajlandii, gdzie prowadzą działania w związku z zaginięciem 23-letniej Anety Szubryt z Wrocławia. Kobieta zaginęła 14 września. Szef detektywów uważa, że kluczowa dla rozwiązania sprawy będzie najbliższa doba. To ta sama grupa, która pracowała przy sprawie Anastazji, 27-letniej wrocławianki zamordowanej na greckiej wyspie Kos.

Zaginęła Aneta Szubryt z Wrocławia. Detektywi z Polski są w Tajlandii Fot. Facebook / Zaginieni przed laty

23-letnia Aneta Szubryt zaginęła 14 września. Ostatni raz była widziana ok. godz. 8:00 przy ul. Zachodniej we Wrocławiu. Kobieta wyszła z domu i od tego czasu rodzina nie ma z nią kontaktu.

Zaginęła Aneta Szubryt z Wrocławia. Detektywi z Polski są w Tajlandii

Tuż po zgłoszeniu zaginięcia poszukiwania 23-latki przeniosły się do mediów społecznościowych. Administratorzy grupy "Zaginieni przed laty" na Facebooku zwrócili się o kontakt do osób, które 14 września leciały liniami Lufthansa z Wrocławia do Monachium o godz. 17:50 oraz tymi samymi liniami z Monachium do Bangkoku Suvarnaghumi (LOT LH772, lot o godz. 22:25).

Teraz okazuje się, że polscy detektywi polecieli do Tajlandii, gdzie prowadzą działania w związku z zaginięciem wrocławianki.

– Potwierdzam, że nasza agencja detektywistyczna wraz z "Dziennikiem Śledczym" realizuje działania na terenie Tajlandii w związku z zaginięciem 23-letniej Anety Szubryt – przekazał portalowi Onet Dawid Burzacki, szef zespołu detektywów.

Jak dodał, jego ekipie udało się na miejscu potwierdzić, że "kobieta opuściła terminal lotniska w Bangkoku i udała się w nieznanym kierunku". Według zapisów monitoringu podróżowała sama.

Detektywi są w Tajlandii od trzech dni, polecieli tam na prośbę rodziny zaginionej. To ta sama grupa, która pracowała przy sprawie Anastazji, 27-letniej wrocławianki zamordowanej na greckiej wyspie Kos.

W działaniach towarzyszy detektywom siostra 23-latki. Dawid Burzacki przekazał, że kluczowa dla rozwiązania sprawy będzie najbliższa doba. – Możemy mówić o pozytywnym postępie w poszukiwaniach. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami polskiej ambasady w Bangkoku – powiedział detektyw.

Rodzina zorganizowała zbiórkę na bilety do Tajlandii

Rodzina Anety utworzyła w sieci zbiórkę na sfinansowanie biletów lotniczych do Azji.

"Nie wiemy, gdzie dokładnie jest. Nie wzięła ze sobą żadnych osobistych rzeczy oraz portfela. Niestety policja na tym zakończyła swoje poszukiwania, dlatego działamy na własną rękę. Anecie może grozić niebezpieczeństwo" – czytamy w opisie zbiórki. Jak podaje Onet, detektywi wykonują zlecenie nieodpłatnie.

Aneta Szubryt ma włosy do ramion koloru rudego. Na dekolcie ma tatuaż w kształcie kwiatu, na prawym udzie kolorowy tatuaż o nieznanym kształcie oraz na wewnętrznej stronie nadgarstka tatuaż w kształcie znaku zapytania. Ponadto posiada kolczyk w nosie oraz w dolnej wardze.

Każdy, kto ma informacje na temat 23-letniej wrocławianki, które mogą przydać się w sprawie, jest proszony o kontakt pod nr 112.