I wona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, gdy nadmorską promenadą szła z imprezy w Dream Clubu. Do tej pory nie jest jasne, co stało się z dziewczyną. Prokuratura ujawniła właśnie, co dzieje się ze śledztwem i jakie plany ma w najbliższym czasie specjalna jednostka Archiwum X.





Wraca sprawa Iwony Wieczorek. Prokuratura ujawnia nowe działania śledczych

redakcja naTemat

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, gdy nadmorską promenadą szła z imprezy w Dream Clubu. Do tej pory nie jest jasne, co stało się z dziewczyną. Prokuratura ujawniła właśnie, co dzieje się ze śledztwem i jakie plany ma w najbliższym czasie specjalna jednostka Archiwum X.