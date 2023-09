"Siedział jak szczur przy aucie". Świadkowie wypadku pod Piotrkowem o kierowcy BMW

Sprawa wypadku na A1 budzi wielkie emocje. Martyna, Patryk oraz ich 5-letni syn Oliwier zginęli 16 września. Cała rodzina spłonęła w aucie. Jeden z dzienników dotarł do świadków tej tragedii. Przekazali oni, jak miał zachowywać się kierowca BMW zaraz po zajściu. BMW to drugie auto, które brało udział w zdarzeniu.

Martyna, Patryk oraz ich 5-letni syn Oliwier zginęli 16 września. Fot. facebook.com/ Bandyci drogowi

Przypomnijmy: Martyna, Patryk oraz ich 5-letni syn Oliwier zginęli 16 września. Cała rodzina spłonęła w aucie. "Krzyczeli, wołali o pomoc" – mieli twierdzić świadkowie.

Tragedia wydarzyła się wieczorem, gdy ich osobowa KIA zderzyła się z BMW i stanęła w płomieniach. Rodzina miała wracać znad morza, jechali autostradą A1 do domu w Myszkowie w województwie śląskim. Do wypadku doszło na 339 km, w miejscowości Sierosław pod Piotrkowem Trybunalskim.

Świadkowie mówią, jak miał się zachowywać kierowca BMW

31-letni kierowca BMW był trzeźwy. Nie był też wcześniej karany. Teraz dziennik "Fakt" dotarł do świadków, którzy powiedzieli, co robił tuż po wypadku. – Nawet nie wyszedł do nas, by cokolwiek pomóc. Nic. Siedział jak szczur przy aucie, 200 metrów dalej – usłyszał "Fakt". Gazeta podkreśla jednak, że niejasna jest jedna rzecz – być może mężczyzna był w szoku po zdarzeniu.

Dziennik podaje również, że świadkowie podnoszą, że nie zostali przesłuchani ani na miejscu wypadku, ani później. "Fakt" zapytał zatem o to Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie.

Prok. Anna Agnieszka Mosur odesłała dziennikarzy do komunikatu na stronie prokuratury.

W tym oświadczeniu podano, że "tuż po zdarzeniu z udziałem prokuratora i biegłego dokonano oględzin miejsca wypadku, zwłok oraz obu uczestniczących w wypadku samochodów marki BMW i KIA".

"Przesłuchano w charakterze świadków osoby, które podjęły próbę udzielenia pomocy ofiarom, a także osoby, które utrwaliły moment tragedii na kamerach we własnych pojazdach. Przeprowadzono również badanie trzeźwości i test na obecność substancji odurzających u kierującego BMW z wynikiem negatywnym" – czytamy.

Informacje prokuratury ws. wypadku

Śledczy poinformowali również, iż "pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały zabezpieczone do dalszych badań – kluczowe w sprawie będzie uzyskanie danych elektronicznych z ich komputerów pokładowych".

"Cały zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy zostanie w najbliższych dniach przekazany biegłym w celu wydania opinii co do przebiegu zdarzenia" – podkreślano.

W środę dowiedzieliśmy się ponadto, że kierowca BMW, którego udział w zdarzeniu potwierdziła policja, jechał z ogromną prędkością. – BMW jechało z prędkością co najmniej 253 km/h – przekazał Zbigniew Ziobro w Tomaszowie Mazowieckim. Jak dodał minister sprawiedliwości, to ma pozwolić śledczym przejść na "inną fazę" postępowania. – W tym postępowaniu są bardzo skrupulatnie zebrane dowody. Pewne czynności opóźniły się, ponieważ samochód, który jest przedmiotem analiz biegłego, to bardzo nowa jednostka – powiedział Zbigniew Ziobro.