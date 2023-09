P iotr Ikonowicz rzadko nawiązuje publicznie do swojej siostry, znanej restauratorki Magdy Gessler. Pomimo bliskich więzów rodzinnych, ich role w mediach diametralnie się różnią. Magda jest gwiazdą telewizji, a on skromnym działaczem. W najnowszym wywiadzie dla RMF FM reprezentujący Lewicę Ikonowicz zauważył, że docierają do różnych grup rodaków.





Brat Magdy Gessler wymownie na temat ich relacji. "Ona karmi bogatych, ja biednych"

Joanna Stawczyk

