Forbes wyłonił najcenniejsze kobiece marki 2023. Cichopek wysoko w rankingu

To czwarta odsłona autorskiego "Rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce" stworzonego przez "Forbes Women" i PSMM Monitoring & More. Które znane Polki mogą pochwalić się największą wartością medialną? Na liście znalazły się nazwiska sportsmenek, aktorek, wokalistek, celebrytek, pisarek, dziennikarek, influencerek czy przedsiębiorczyń.

Lista najcenniejszych kobiecych marek 2023. Katarzyna Cichopek świętuje Fot. Instagram.com / @katarzynacichopek

Lista najcenniejszych kobiecych marek 2023 według Forbesa. Katarzyna Cichopek świętuje

Magazyn Forbes opublikował listę najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych. Niektórym może to wydawać się zaskakujące, ale możliwe jest obliczenie i przedstawienie w precyzyjnych liczbach wartości znanych ludzi. Kluczowym elementem jest tu popularność, której miarę stanowią statystyki z Instagrama. Te z kolei kształtują stawkę za reklamę, którą trzeba uiścić, aby dana osoba promowała dany produkt.

Do wartości dołącza się dodatkowo "poboczne" przedsięwzięcia biznesowe celebrytów, które często są bardzo lukratywnym "bonusem" do ich pracy w telewizji czy na scenie. Uwzględniane są również inne osiągnięcia oraz zainteresowanie mediów daną osobą. Która Polka wylądowała na czele tego zestawienia?

Numerem jeden, tak jak w poprzednich dwóch latach (2021 i 2022 roku), jest Iga Świątek. "Pierwsza rakieta świata" osiągnęła rekordową wartość medialną – jako pierwsza zbliżyła się do granicy miliarda, bowiem jej markę wyceniono na 988 mln zł. W minionym roku było to 713 milionów złotych.

Anna Lewandowska przekuła zamiłowanie do sportu i dietetyki w biznesy, które są dziś żyłą złota. To właśnie żona Roberta Lewandowskiego znajduje się na drugim miejscu (278 mln zł).

Na trzecim zaś uplasowała się debiutująca w rankingu tenisistka, Magda Linette (271 mln zł). – Tegoroczny ranking udowadnia, że kobiecy sport ma się świetnie, a marki personalne Polek są coraz silniejsze na arenach międzynarodowych. Liderki rankingu budzą sympatię i dla wielu kobiet stanowią ogromną motywację. Ich osiągnięcia są dostrzegane zarówno w kraju, jak i za granicą – skomentowała Izabela Grzechnik, Project Manager for New Research and Development z PSMM Monitoring & More. Dla niektórych sporym zaskoczeniem jest pozycja Katarzyny Cichopek. Prowadząca "Pytania na Śniadanie", telewizyjna oraz życiowa partnerka Macieja Kurzajewskiego świętuje, bo zajęła wysokie, czwarte miejsce. Gwiazdę TVP wyceniono na ponad 239 mln zł.

Prezenterka i aktorka zareagowała na tę nowinę na Instagramie. – Jestem wzruszona i dumna. Z całego serca dziękuję, przede wszystkim WAM, za Waszą sympatię, dzięki której mogę rozwijać się nieprzerwanie od 23 lat (...) Wiem, ile wyzwań i porażek kryje się za słowem rozwój. To droga utkana z ryzyka i odwagi, którym towarzyszy wiele emocji. Siłę i równowagę znajduję w zmienności, bo kobiecość to szacunek do siebie o różnych obliczach – podkreśliła.

W porównaniu z zeszłoroczną listą to spory skok dla Cichopek. W 2022 roku znalazła się bowiem na 16. miejscu z wartością 99 mln zł.

Z miejsce drugiego na ósme w tym roku spadła zaś Małgorzata Rozenek-Majdan. Jej wartość to 199 mln zł. Prowadząca "Dzień dobry TVN", która jest także aktywistką promującą metodę in vitro, także zdążyła już podziękować za to wyróżnienie w mediach społecznościowych.

"Dziękuje, że mogłam się w tym szczególnym gronie znaleźć. Odbieram to wyróżnienie jako wsparcie dla sprawy In Vitro w Polsce. Wsparcie, które redakcja za moim pośrednictwem chce przekazać milionom polskich rodzin, które borykają się z problemem niepłodności. Dzięki takim wyróżnieniom głos tych, których reprezentuje będzie bardziej słyszalny" – napisała.

W TOP 10 znalazły się także: piąte miejsce Małgorzata Jamroży – Margaret (229 mln zł), szóste miejsce Magda Gessler (221 mln zł), siódme miejsce Zuzanna Grabowska – sanah (215 mln zł), dziewiąte miejsce Maryla Rodowicz (166 mln zł) i dziesiąte miejsce Edyta Górniak (155 mln zł). W tym roku poza dziesiątką znalazła się Martyna Wojciechowska, która w minionym roku była na szóstym miejscu.

– Na naszej liście znalazły się aktorki, wokalistki, sportsmenki, celebrytki, a także pisarki, dziennikarki, influencerki i przedsiębiorczynie, które stają się coraz bardziej widoczne i aktywne w przestrzeni społecznej. By wyłonić setkę najcenniejszych kobiecych marek osobistych, w tegorocznym zestawieniu poddaliśmy analizie łącznie ponad 2,7 mln publikacji, a wartość medialna wszystkich badanych wzmianek osiągnęła poziom ponad 11 mld zł – skomentował Piotr Zieliński, redaktor Forbes Women odpowiedzialny za przygotowanie raportu.

– To kwota aż o 2,4 mld złotych wyższa niż w ubiegłym roku. Analizując przekaz medialny, wyraźnie widać, że personal branding to dziś nie moda i pusty frazes, a realne oczekiwanie rynku i to kobiety działają na nim coraz odważniej zdecydowanie zaznaczając swoją obecność – dodał.