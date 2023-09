Platforma odpowiada na nocny wpis Morawieckiego. Opublikowano wymowny spot

Mateusz Morawiecki dodał bardzo krytyczny wobec rządów PO wpis. Platforma nie była mu dłużna i nowym spocie odpowiada mocno na zarzuty szefa rządu. Koalicja PO-PSL rządziła do 2015 roku.

PO mocno odpowiada na wpis Morawieckiego. "Nie umiecie rządzić". Fot. PO/serwis X/zrzut ekranu

Morawiecki publikuje krytyczny wpis, PO odpowiada spotem

"Wyprowadziliśmy Polskę z dziadostwa, nie umiecie rządzić, jesteście partaczami" – taki wpis w środę dodał Mateusz Morawiecki.

Wpisu premiera bez dopowiedzi nie zostawiła Platforma Obywatelska. – Drożyzna rujnująca portfele Polaków. Brak unijnych pieniędzy na rozwój Polski. Coraz większe kolejki do lekarzy. Polskie wizy sprzedawane na straganach w Azji i Afryce. Tysiące ton śmieci na nielegalnych wysypiskach. Masowa wycinka lasów i sprzedaż drewna do Chin. Katastrofa ekologiczna na Odrze. Afera goni aferę. Mateusz, to chyba też twoja działka. Doprowadziliście Polskę do dziadostwa. Nie umiecie rządzić. Jesteście partaczami – mówi lektor w tym nagraniu.

Na wideo widzimy Mateusza Morawieckiego oraz czołowe postacie z PiS takie jak: Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło czy Jacek Sasin.

Wybory są już 15 października. Jak sytuacja wygląda w sondażach? Jak informowaliśmy w tym tygodniu, najnowszy sondaż IPSOS dla Oko.Press i TOK FM niespodziewanie przynosi bardzo podobną konkluzję, co opublikowane w poniedziałek badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski: kluczową rolę przy ostatecznym rozkładzie sił w nowym Sejmie może odegrać poseł mniejszości niemieckiej.

Jakie poparcie mają PiS i PO?

Głosowanie na Zjednoczoną Prawicę (czyli Prawo i Sprawiedliwość z mniejszymi koalicjantami) deklaruje w badaniu IPSOS 36 proc. respondentów, co zdecydowanie nie jest złym wynikiem – zwłaszcza że jest o 1 pkt proc. wyżej niż dwa tygodnie temu. Przy takim wyniku ugrupowaniu jest jednak wciąż daleko do samodzielnej większości.

Na drugim miejscu tradycyjnie znajduje się Koalicja Obywatelska z 29 proc. wskazań (zyskała ona 3 pkt proc. względem poprzedniego badania). Podium zamyka natomiast Lewica, na którą głosować chce 10 proc. uczestników badania (wzrost o 2 pkt proc.).

Na czwartym miejscu – i na granicy progu wyborczego koalicji – znajduje się Trzecia Droga, którą wybrało 8 proc. respondentów. Koalicja PSL i Polski 2050 w poprzednim badaniu nie znalazła się w Sejmie; od tego czasu poparcie dla niej urosło o 2 pkt proc.

Ostatnią partią w parlamencie jest natomiast Konfederacja, którą popiera 7 proc. badanych. Kontynuuje ona tym samym trend spadkowy: w ciągu dwóch tygodni straciła ona 1 pkt proc. Opcję "trudno powiedzieć" wskazało 9 proc. ankietowanych. Przewidywana frekwencja wynosi natomiast 69 proc.