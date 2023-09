Wokół programu "Nasz nowy dom" wiele się dzieje. To za sprawą zmiany długoletniej prowadzącej Katarzyny Dowbor na nową prezenterkę. W formacie możemy obecnie oglądać Elżbietę Romanowską. Odcinek z jej udziałem komentowali uczestnicy "Goooglebox". Aż trudno uwierzyć, że to poszło w telewizji.

Ordynarne komentarze o prowadzącej "Nasz nowy dom" w "Gogglebox". Fot. Instagram / Nasz nowy dom

Do Polski format "Gogglebox" przywędrował w 2014 roku i o dziwo szybko podbił serca widzów. Oglądalność rosła z sezonu na sezon. Program o ludziach oglądających inne programy telewizyjne brzmi dość absurdalnie, bo w sumie... co to za pomysł i kto to będzie oglądał?

Wbrew pozorom "Gogglebox. Przed telewizorem", opierający się właśnie na takiej koncepcji to absolutny hit pod względem oglądalności stacji TTV. Ludzie chętnie zasiadają przed telewizorami, aby śledzić ten format, a jego bohaterowie zdobyli już status celebrytów (m.in. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba, Andrzej Gąsienica czy Big Boy).

W "Gogglebox" komentowali "Nasz nowy dom". Nagle padły oburzające słowa o Romanowskiej

W jednym z najnowszych odcinków "Gogglebox" bohaterowie oglądali "Nasz nowy dom" z udziałem Elżbiety Romanowskiej w roli prowadzącej. Już wcześniej zwolnienie Dowbor i zastąpienie jej przez aktorkę, wzbudzało skrajne emocje, ale tym razem słowa, które padły w TTV o nowej gospodyni, wielu ocenia jako "obrzydliwe" i "ordynarne".

– Z "Rancza" zaczęła się jej kariera – rzucił jeden z uczestników. – A, tej grubej, tak? – padło w programie. – Nie wolno tak mówić, to jest Ela, koleżanka Mariana z showbiznesu – dodał kolejny. Tak wyglądało komentowanie produkcji przez słynne trio: Konrada, Krzyśka i Kubę.

Potem było jednak jeszcze gorzej. Tuż przed napisami końcowymi puszczono rozmowę między Mateuszem "Big Boyem", Damianem "Naganą" a Markiem "Morusem". I znów pojawiły się "żarty" o wyglądzie Romanowskiej.

– Fajnie Ela Romanowska prowadzi, mi się podoba – powiedział "Big Boy".– Prawie się w drzwi nie mogła zmieścić. Bokiem musiała wchodzić, jak moja nauczycielka od polskiego z podstawówki! – dokończył "Morus".