Romanowska szczerze o "Nasz nowy dom". "Nie radzę sobie do końca"

Trzy miesiące temu mediami wstrząsnęła wiadomość, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadziła "Nasz nowy dom". Edward Miszczak, który od stycznia jest nowym dyrektorem programowym Polsatu, stwierdził, że czas na zmiany. Dał szansę Elżbiecie Romanowskiej. Aktorka ostatnio udzieliła nowego wywiadu, w którym podkreśliła, że niemal z marszu weszła do zgranej od lat ekipy. Jak radzi sobie na planie?

Elżbieta Romanowska szczerze o pracy przy "Nasz nowy dom"

"Nasz Nowy Dom" to program pomagający od 10 lat rodzinom, które żyją w opłakanych warunkach. Od 2013 roku gospodynią tego kultowego już formatu, emitowanego na antenie telewizji Polsat była Katarzyna Dowbor.

Pomagała rodzinom z całego kraju – remontując im domy czy mieszkania. Na początku maja wyszło na jaw, że dziennikarka kończy przygodę z tym formatem. Szefostwo stacji wystosowało oficjalne stanowisko, w którym poinformowano, że "po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem".

Chwilę później swoją wersję przedstawiła sama dziennikarka, podsumowując rozstanie z Polsatem. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" wprost mówiła o "upokorzeniu". Mama Maćka Dowbora podkreśliła, że "na do widzenia" nie usłyszała ani jednego dobrego słowa.

Na miejsce prezenterki wskoczyła Elżbieta Romanowska. To nie pierwsza współpraca aktorki z telewizją Polsat. Widzowie mogli ją oglądać w takich serialach jak "Samo Życie", "Pierwsza miłość", "Świat według Kiepskich" czy "W rytmie serca". Przypomnijmy, że Romanowska skradła serca widzów, biorąc udział w 5. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Wówczas artystka zajęła drugie miejsce w parze z Rafałem Maserakiem. Z kolei w 11. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zajęła 3. miejsce.

W 21. sezonie "Naszego nowego domu" to ją widzowie będą oglądać w roli szefowej zespołu. Romanowska opowiedziała o tym, jak czuje się z tym wyzwaniem.

"To jest zgrana ekipa, współpracująca ze sobą od 10 lat i ja jestem takim jednym elementem tej całej układanki. Takim puzzlem, który jak nie będzie pasował, to przez to układanka nie będzie kompletna. Mam nadzieję, że nie zawiodę, że będzie to coś nowego, ale równie wartościowego" – zaznaczyła nowa prowadząca programu "Nasz nowy dom" na łamach serwisu Deccoria.

"Nie ma co ukrywać, jestem bardzo emocjonalna i nie radzę sobie do końca. Pamiętam pierwszy dzień pracy. Poznałam pierwszą rodzinę i pierwszą osobą, która się rozpłakała… byłam ja" – przyznała Romanowska.

"Nie ma co zgrywać chojraka i udawać, że nas to nie rusza - jesteśmy tylko ludźmi, a za naszymi bohaterami stoją niejednokrotnie trudne historie i dramaty. Takie jest życie, ja taka jestem, to wszystko jest prawdziwe. I mam nadzieję, że dla naszych bohaterów to wspólne przeżywanie będzie kolejnym dowodem, że jesteśmy z nimi całym sercem" – zapewniła.

Nowa praca Kasi Dowbor

Wielbiciele Katarzyny Dowbor mogą być spokojni. Po jej odejściu z programu "Nasz Nowy Dom" wiele osób groziło bojkotem Polsatu. Niedawno zaś wyszło na jaw, że popularna prezenterka wraca do telewizji, jednak na innym kanale. Dowbor będzie twarzą nowego programu w Canal+ Domo. Czy to oznacza, że nowy format stanie się rywalem dla "Naszego Nowego Domu"? – Bezrobocie Kasi nie trwało zbyt długo. Już podobno znalazła nową posadę w telewizji. Nie będzie to jednak żaden duży program emitowany na antenie TVN-u. Kasię przygarnęła mała stacja Canal+ Domo, która specjalizuje się w tematyce urządzania wnętrz i porad na temat domów, mieszkań i ogrodów. Odetchnęła z ulgą, że udało jej się zaczepić w nowym miejscu – powiedziała w rozmowie z Pudelkiem osoba z bliskiego otoczenia Dowbor.

Chociaż sama zainteresowana nie zabrała głosu jeszcze w tej sprawie, to jak na razie korzysta z ostatnich chwil wolnego. Czas wolny od pracy, jak sama wspomniała, zamierzała wykorzystać na odpoczynek.

Na propozycje współpracy długo nie musiała czekać. – Otworzyły się przede mną drzwi. Nawet kilka par. Teraz troszkę odpoczywam, dlatego że pierwszy raz od dziesięciu lat nie jestem w hotelu, nie muszę wyjeżdżać, nie mam całego lata w pracy, tylko mogę np. przyjść na event – zdradziła jakiś czas temu w rozmowie z serwisem party.pl.