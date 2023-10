W rzesień był wyjątkowo ciepły, a październik zapowiada się równie przyjemnie. Chociaż niedziela nie należała do najcieplejszych, a noc również zapowiada się chłodna, to aura zmieni się już w poniedziałek. Z prognoz wynika, że w niektórych regionach Polski będą aż 22 stopnie. Rekordowo ciepło jak na początek października ma być we Wrocławiu. Tam mieszkańcy zobaczą na termometrach nawet 24 stopnie.





Kolejne zawirowania w pogodzie. Odczujemy je już w poniedziałek

Dominika Stanisławska

Wrzesień był wyjątkowo ciepły, a październik zapowiada się równie przyjemnie. Chociaż niedziela nie należała do najcieplejszych, a noc również zapowiada się chłodna, to aura zmieni się już w poniedziałek. Z prognoz wynika, że w niektórych regionach Polski będą aż 22 stopnie. Rekordowo ciepło jak na początek października ma być we Wrocławiu. Tam mieszkańcy zobaczą na termometrach nawet 24 stopnie.