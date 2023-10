Za nami kolejny odcinek programu "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" stacji Polsat, a w nim skecz dotyczący afery wokół filmu "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland. Na scenie nie zabrakło żartów ze ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W programie "Kabaret na żywo" zażartowano sobie z Holland i Ziobry. Fot. Polsat / materiał prasowy

"Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" - skecz o Holland i Ziobrze

Jesienna edycja polsatowskiego "Kabaretu na żywo" prowadzona jest przez liderów Kabaretu Moralnego Niepokoju (Roberta Górskiego) oraz Kabaretu Młodych Panów (Roberta Korólczyka). To nie pierwszy raz, kiedy twórczość autorów skeczów inspirowana jest politycznymi wydarzeniami.

Pierwszy z komików jest bowiem odtwórcą głównej roli w serialu "Ucho Prezesa", który ma wzorować się na siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej, zaś we wcześniejszych przedstawieniach drugiego w artystów przewijały się takie slogany jak ""J***ć PiS!".

W niedzielę 1 października w cyklu "Młodzi i Moralni" zaprezentowano skecz, w którym wzięto na warsztat temat "Zielonej granicy". W najnowszym odcinku kabaretowej nocy odgrywany przez Pawła Koślika prezydent Andrzej Duda oczekuje w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego (w tej roli Górski) kuriera, który ma mu przywieźć przesyłkę z butami narciarskimi. Zamiast przesyłki w drzwiach do gabinetu Pałacu Prezydenckiego staje Agnieszka Holland.

Fikcyjny szef rządu oferuje znanej reżyserce, by stworzyła film o Zbigniewie Ziobrze. – Nakręcimy film o Ziobrze. Drugą część. Ziobro osobiście wydaje rozkaz znęcania się nad uchodźcami. Potem gdzieś dzwoni i melduje po białorusku albo od razu po rusku – słyszymy ze sceny – mogła usłyszeć publiczność.

Premier tłumaczy filmowczyni, że państwo kręci drogie filmy, na które nikt nie chce chodzić do kina. Tu jako przykład podaje "Raport Pileckiego". Na koniec oferuje Holland 60 mln złotych i dodatkowo taką samą kwotę na kolejny "nieantypolski" film.

– Jest akcja "murem za Agnieszką". Wie pani, co zrobił Ziobro? Akcję "Agnieszka za mur". Być może będzie akcja "Agnieszka pod mur" – rzuca na zakończenie odtwórca Morawieckiego. Publiczność z trudem powstrzymywała się od śmiechu.

"Zielona granica" dostanie nagrodę w Watykanie

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Zielona granica" Agnieszki Holland otrzyma nagrodę specjalną festiwalu Tertio Millennio. Wyróżnienie odbierze w Watykanie w obecności hierarchów Kościoła katolickiego.

Organizatorzy docenili "Zieloną granicę" za to, że była w stanie "wstrząsnąć sumieniami" i poruszyła tematykę "poszukiwania najgłębszego sensu życia" – podał oficjalny portal informacyjny Watykanu. Nagroda Fuoricampo, którą otrzyma polska reżyserka, wręczona będzie 13 listopada w Filmotece Watykańskiej w obecności wysokich rangą hierarchów Kościoła katolickiego.

Film zbiera bardzo dobre recenzje na świecie, w Polsce stał się jednak obiektem politycznej nagonki ze strony Prawa i Sprawiedliwości.

– Pani Holland sprowadziła polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej do roli przestępców i sadystów, a nawet porównała ich do nazistów, którzy wozili Żydów do obozów zagłady – grzmiał w połowie września na antenie wPolsce.pl minister sprawiedliwości Ziobro.

