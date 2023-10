Gesty wsparcia dla Agnieszki Holland podczas gali Nike 2023. Było też o Marszu Miliona Serc

W niedzielę przyznano literacką Nagrodę Nike, najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla pisarzy w Polsce. Podczas gali nie zabrakło gestów wsparcia dla Agnieszki Holland, na którą wylała się fala hejtu z powodu "Zielonej granicy. W trakcie uroczystości skrytykowano władze za jej działania.

Gala Nagrody Nike 2023. Gesty solidarności z Holland, oberwało się PiS-owi Fot. Artur Szczepanski/REPORTER/East News

Nagroda literacka Nike. Wsparcie dla Agnieszki Holland

W niedzielę 1 października miała miejsce 27. gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike. Podczas uroczystego rozpoczęcia ceremonii prowadząca wydarzenie, Grażyna Torbicka, przedstawiła zgromadzonym jury. W tym roku w gronie sędziów zasiadali Tadeusz Nyczek, Justyna Jaworska, Masza Potocka, Marek Beylin, Krzysztof Siwczyk, Przemysław Czapliński, Maria Topczewska oraz Maria Zmarz-Koczanowicz.

Każdy z członków jury miał na sobie białą koszulkę z napisem "Agnieszka Polland”, okazując tym samym wsparcie reżyserce "Zielonej granicy". Torbicka, widząc T-shirty przedstawianych gości, postanowiła również okazać solidarność z Holland.

– Jak widać, członkowie kapituły kochają nie tylko dobrą literaturę, ale również dobre kino. Z całego serca popieram – stwierdziła prowadząca galę, co wywołało gromkie brawa ze strony zgromadzonych.

Kilka słów dotyczących aktualnej sytuacji politycznej w kraju zdecydował się powiedzieć Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", która jest fundatorem Nagrody Literackiej Nike.

– Nadszedł dzień wielkiego marszu przez Warszawę. To skłania do namysłu. Widziałem te tłumy i zastanawiałem się, co Marsz Miliona Serc ma wspólnego z Nagrodą Nike. Ta nagroda startowała jako coś nowego w naszej rzeczywistości, miała być niezależna od instytucji państwa – mówił Michnik.

– Patrząc na setki tysięcy ludzi na demonstracji opozycji, uświadomiłem sobie, że żyjemy w osobliwych czasach. Minister kultury recenzuje filmy, których nie ogląda. Polityk chwali się, że nie przeczytał do końca żadnej książki polskiej noblistki. Jesteśmy świadkami dzikiego hejtu na Agnieszkę Holland, która upomniała się o coś ważnego – dodał szef "Wyborczej", a na zakończenie swojego wystąpienia podzielił się krótką rymowanką: „Żółw i niedźwiedź, wilk i lis, wszyscy będą jechać PiS”.

Do Nagrody literackiej Nike, która przyznawana jest za najlepszą książkę poprzedniego roku, nominowani byli:

Wiktoria Bieżuńska „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę”

Anna Bikont „Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”

Mateusz Górniak „Trash story”

Grzegorz Piątek „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939”

Zyta Rudzka „Ten się śmieje, kto ma zęby”

Piotr Sommer „Lata praktyki”

Ilona Wiśniewska „Migot. Z krańca Grenlandii”

Według jury najlepszym dziełem literackim 2022 roku powieść "Ten się śmieje, kto ma kły" Zyty Rudzkiej. Z kolei czytelnicy "GW" nagrodzili książkę pt. "Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939" autorstwa Grzegorza Piątka.

Protest uczestników gali Nike

Podczas gali Nagrody Literackiej Nike w 2021 roku także miał miejsce protest, który dotyczył tego samego zagadnienia, co "Zielona granica" Agnieszki Holland. Przypomnijmy, w trakcie ceremonii publiczność podniosła kartki z pytaniem skierowanym do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz PiS o to, gdzie są dzieci z Michałowa?

– Na te pytanie nie ma odpowiedzi, a powinno się znaleźć – powiedziała wówczas Grażyna Torbicka, widząc transparenty podniesione przez zgromadzonych.