Kto powinien rządzić po wyborach? Tak odpowiedzieli Polacy, zaskakujące wyniki sondażu

Daria Siemion

C zy po jesiennych wyborach władzę w kraju powinna przejąć opozycja, czyli KO, Trzecia Droga i Lewica? Zapytano o to w sondażu w sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej". Okazało się, że Polacy są podzieleni na pół. Nieco inaczej rozkładają się głosy, jeśli chodzi o wiarę w to, czy tak będzie. Tu można dostrzec jeden trend korzystny dla PiS.