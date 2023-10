PiS upadnie przez Trzecią Drogę? Nowy sondaż ucieszy Hołownię i Kosiniaka

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że PiS może liczyć na 30 proc. poparcia, a nie jak do tej pory mówiono 35 proc. Z kolei Trzecia Droga znalazła się na trzecim miejscu tego zestawienia i odnotowała najlepszy wynik od kilku tygodni. Koalicja Kosiniaka-Kamysza i Hołowni może pozbawić Prawo i Sprawiedliwość szans na samodzielne rządy. W tym wypadku nawet koalicja z Konfederacją może nie pomóc.

Władysław Kosiniak–Kamysz i Szymon Hołownia. Fot. East News/ Filip Naumienko/REPORTER

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że PiS nadal ma największe poparcie, ale wynosi ono 32,2 proc., czyli spadło o 1,5 pp. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie 26,4 proc. KO również odnotowała spadek o 1,7 pp.

Z kolei Trzecia Droga odnotowała wzrost o 3,1 pkt proc. Obecnie koalicja PSL-u i Polski 2050 może liczyć na 12,1 proc. poparcia. "Formacja zanotowała największy wzrost poparcia ze wszystkich komitetów" – pisze WP.

Do Sejmu weszłaby także Konfederacja z wynikiem 9 proc. Partia Korwina i Mentzena odnotowała wzrost o 0,2 proc., a także Lewica, na którą zagłosowałoby 8,1 proc. respondentów. Lewica odnotowuje spadek o 0,6 pp.

Niezdecydowanych nadal jest 8,5 proc. wyborców. To wzrost o 0,6 pp. w porównaniu do poprzednich sondaży.

Sondaż został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 30.09-01.10.2023.

PiS nawet z Konfederacją nie będzie miał większości

Poparcie procentowe zostało przeliczone na mandaty. Prawo i Sprawiedliwość miałoby 186 mandatów, KO 148, Trzecia Droga 57, Konfederacja 37, a Lewica 31.

Łatwo policzyć, że PiS i Konfederacja mają razem 223 mandaty, ale aby utworzyć rząd potrzeba większości, czyli 231 mandatów.

Termin wyborów 2023. Co warto wiedzieć?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 15 października. Głos na wybranych kandydatów można oddać w lokalu wyborczym od 7:00 do 21:00. Wnioski o zaświadczenie do prawa oddania głosu w innym miejscu niż miejsce pobytu lub zamieszkania można składać do czwartku 12 października.