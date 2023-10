N iemieckie media piszą o Polaku, który spowodował kolizję na autostradzie, z której miejsca uciekł. Ponieważ był pijany, można było zakładać, że oddalił się z miejsca zdarzenia, by wytrzeźwieć. Nic jednak bardziej mylnego. Mężczyzna postanowił bowiem kontynuować to, co zaczął. W tym zresztą celu wrócił się do rozbitego auta.





Niemcy śmieją się z kierowcy z Polski. Uciekł z miejsca kolizji, ale wrócił po jedną rzecz

Dorota Kuźnik

