Wyciekło, jak TVP miała informować o Marszu Miliona Serc. Kuriozalna reakcja pracownika stacji

Ryszard Montusiewicz, dyrektor TVP3 Lublin, domaga się przeprosin od Jakuba Stefaniaka (Trzecia Droga), który podał do wiadomości publicznej mejle wysyłane do pracowników "Panoramy Lubelskiej". Montusiewicz miał mówić, jak pracownicy mają relacjonować niedzielny Marsz Miliona Serc.

Dyrektor TVP3 Lublin chce sprostowania i przeprosin od posła PSL-u. Fot. Easte News/ Pawel Wodzynski, facebook.com/ TVP3 Lublin

W mediach pojawiły się liczne artykuły na temat mejli, które pracownicy TVP wysyłali do swoich podwładnych z instrukcjami, jak relacjonować Marsz Miliona Serc. W wiadomościach była mowa m.in. o "frekwencyjnej klapie". Dyrektor TVP3 Lublin chce sprostowania i przeprosin od członka PSL-u. Uważa, że Stefaniak podał nieprawdziwe informacje i naruszył wizerunek TVP3 oraz jego osobisty. Montusiewicz oczekuje przeprosin do 4 października do godziny 12:00. Pracownik TVP nie napisał, czy i jakie kroki podejmie dalej. Zdaniem Jakuba Stefaniaka to próba zastraszenia. Polityk nie zamiesza przepraszać pracownika TVP.

– To pan Montusiewicz powinien przeprosić widzów telewizji i złożyć rezygnację. Ciekawe, że pan dyrektor nie podważa wiarygodności zdjęć, które opublikowałem. Jego oświadczenie odbieram jako próbę zastraszenia obywatela, który ujawnił kompromitujące dla TVP3 Lublin i samego dyrektora informacje, ale ja zastraszyć się nie dam – powiedział Jakub Stefaniak w komentarzu dla Onetu.

– Pan dyrektor powinien się najpierw wytłumaczyć ze swoich praktyk przed radą programową TVP3 Lublin, która dzisiaj, po interwencji różnych środowisk została w końcu zwołana – dodał.

TVP instruowało podwładnych, jak relacjonować Marsz Miliona Serc

Jakub Stefaniak w mediach społecznościowych udostępnił wpis, na którym jest screenshot z mejlem od dyrektora TVP3 Lublin.

– Informacja ta pochodzi z wiarygodnego źródła – powiedział. – Każdy, kto kiedykolwiek przebywał nawet jako gość w redakcji "Panoramy Lubelskiej", kojarzy komputer ze zdjęcia. Z moich informacji wynika, że ludzie tam w środku też już mają dość tego, co tam się wyprawia – stwierdził.

Informator, do którego dotarł Onet, potwierdził, że takie wiadomości były wysyłane. – Był taki e-mail – potwierdził informator. Dyrektor Montusiewicz oraz redakcja "Panoramy Lubelskiej" nie chcą komentować sprawy.

Wiadomo, że pracownicy TVP3 Lublin z wyższych szczebli szukają osób, które są odpowiedzialne za przeciek.